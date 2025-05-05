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Европа и Киев пытаются омрачить празднование юбилея Победы, заявили в СВР - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:40 05.05.2025 (обновлено: 15:03 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/svr-2015068491.html
Европа и Киев пытаются омрачить празднование юбилея Победы, заявили в СВР
Европа и Киев пытаются омрачить празднование юбилея Победы, заявили в СВР - РИА Новости, 05.05.2025
Европа и Киев пытаются омрачить празднование юбилея Победы, заявили в СВР
Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летнего юбилея победы над фашистской Германией, заявили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:40:00+03:00
2025-05-05T15:03:00+03:00
европа
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
в мире
евросоюз
украина
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летнего юбилея победы над фашистской Германией, заявили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки России."Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летнего юбилея победы над фашистской Германией", - говорится в сообщении пресс-бюро.Как отметили в пресс-бюро, цинизм европейских стран усугубляется планами правителей некоторых из них принять приглашение Владимира Зеленского прибыть в Киев для участия в мероприятиях, "альтернативных" торжествам 9 мая в Москве.Также циничными в СВР назвали предостережения главы европейской дипломатии Каи Каллас в адрес стран-членов и кандидатов на вступление в Евросоюз в случае приезда их представителей на празднование в РФ, о чем уже заявили лидеры Словакии и Сербии.
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европа, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, в мире, евросоюз, украина, день победы, общество, владимир зеленский
Европа, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, В мире, Евросоюз, Украина, День Победы, Общество, Владимир Зеленский
Европа и Киев пытаются омрачить празднование юбилея Победы, заявили в СВР

СВР: Европа и Киев пытаются омрачить празднование 80-летия Победы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летнего юбилея победы над фашистской Германией, заявили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летнего юбилея победы над фашистской Германией", - говорится в сообщении пресс-бюро.
Как отметили в пресс-бюро, цинизм европейских стран усугубляется планами правителей некоторых из них принять приглашение Владимира Зеленского прибыть в Киев для участия в мероприятиях, "альтернативных" торжествам 9 мая в Москве.
Также циничными в СВР назвали предостережения главы европейской дипломатии Каи Каллас в адрес стран-членов и кандидатов на вступление в Евросоюз в случае приезда их представителей на празднование в РФ, о чем уже заявили лидеры Словакии и Сербии.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЕвропаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияВ миреЕвросоюзУкраинаДень ПобедыОбществоВладимир Зеленский
 
 
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