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Европа и Киев пытаются омрачить празднование юбилея Победы, заявили в СВР
Европа и Киев пытаются омрачить празднование юбилея Победы, заявили в СВР - РИА Новости, 05.05.2025
Европа и Киев пытаются омрачить празднование юбилея Победы, заявили в СВР
Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летнего юбилея победы над фашистской Германией, заявили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:40:00+03:00
2025-05-05T14:40:00+03:00
2025-05-05T15:03:00+03:00
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летнего юбилея победы над фашистской Германией, заявили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки России."Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летнего юбилея победы над фашистской Германией", - говорится в сообщении пресс-бюро.Как отметили в пресс-бюро, цинизм европейских стран усугубляется планами правителей некоторых из них принять приглашение Владимира Зеленского прибыть в Киев для участия в мероприятиях, "альтернативных" торжествам 9 мая в Москве.Также циничными в СВР назвали предостережения главы европейской дипломатии Каи Каллас в адрес стран-членов и кандидатов на вступление в Евросоюз в случае приезда их представителей на празднование в РФ, о чем уже заявили лидеры Словакии и Сербии.
https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014901122.html
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Европа, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, В мире, Евросоюз, Украина, День Победы, Общество, Владимир Зеленский
Европа и Киев пытаются омрачить празднование юбилея Победы, заявили в СВР
СВР: Европа и Киев пытаются омрачить празднование 80-летия Победы