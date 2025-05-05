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Европа и Киев пытаются омрачить празднование юбилея Победы, заявили в СВР

Европа и Киев пытаются омрачить празднование юбилея Победы, заявили в СВР - РИА Новости, 05.05.2025

Европа и Киев пытаются омрачить празднование юбилея Победы, заявили в СВР

Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летнего юбилея победы над фашистской Германией, заявили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:40:00+03:00

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европа

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

в мире

евросоюз

украина

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летнего юбилея победы над фашистской Германией, заявили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки России."Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летнего юбилея победы над фашистской Германией", - говорится в сообщении пресс-бюро.Как отметили в пресс-бюро, цинизм европейских стран усугубляется планами правителей некоторых из них принять приглашение Владимира Зеленского прибыть в Киев для участия в мероприятиях, "альтернативных" торжествам 9 мая в Москве.Также циничными в СВР назвали предостережения главы европейской дипломатии Каи Каллас в адрес стран-членов и кандидатов на вступление в Евросоюз в случае приезда их представителей на празднование в РФ, о чем уже заявили лидеры Словакии и Сербии.

https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014901122.html

европа

россия

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европа, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, в мире, евросоюз, украина, день победы, общество, владимир зеленский