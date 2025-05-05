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Первую в РФ бизнес-лабораторию для участников СВО запустили в Югре
Первую в РФ бизнес-лабораторию для участников СВО запустили в Югре - РИА Новости, 05.05.2025
Первую в РФ бизнес-лабораторию для участников СВО запустили в Югре
Первую в России муниципальную бизнес-лабораторию для участников специальной военной операции запустили в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T20:44:00+03:00
2025-05-05T20:44:00+03:00
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ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Первую в России муниципальную бизнес-лабораторию для участников специальной военной операции запустили в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "В Сургутском районе запустили первую в России муниципальную бизнес-лабораторию для участников СВО. Она называется "СВОё дело". Образовательный курс разработан специально для участников специальной военной операции и членов их семей. Он позволяет познать азы предпринимательства и открыть свое дело", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, бизнес-лаборатория будет работать с 5 мая по 17 июня в очном и заочном форматах, всё обучение бесплатное. К каждому из 13 участников проекта будет в качестве наставника приставлен предприниматель или бизнес-тренеры, а занятия будут проводить специалисты смежных профессий, связанных с бизнесом. Так, среди спикеров директор по региональному развитию "Национального института инвестиционного развития территорий" Алексей Бобов, представители налоговой службы, отдела инвестиционной и промышленной политики администрации Сургутского района, консультанты Центра занятости, а также преподаватели Сургутского института экономики, управления и права. Как уточнил Трубецкой, по итогам курса выпускники получат сертификаты, готовые бизнес-планы, а также сопровождение проекта инвестиционным менеджером. Три победителя бизнес-лаборатории поедут в Москву совместно с бизнес-сообществом Югры для обмена опытом с предпринимателями столицы.
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ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, сво
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский район, СВО
Первую в РФ бизнес-лабораторию для участников СВО запустили в Югре
В Сургутском районе ХМАО запущена бизнес-лаборатория для участников СВО
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Первую в России муниципальную бизнес-лабораторию для участников специальной военной операции запустили в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"В Сургутском районе запустили первую в России муниципальную бизнес-лабораторию для участников СВО. Она называется "СВОё дело". Образовательный курс разработан специально для участников специальной военной операции и членов их семей. Он позволяет познать азы предпринимательства и открыть свое дело", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По его словам, бизнес-лаборатория будет работать с 5 мая по 17 июня в очном и заочном форматах, всё обучение бесплатное. К каждому из 13 участников проекта будет в качестве наставника приставлен предприниматель или бизнес-тренеры, а занятия будут проводить специалисты смежных профессий, связанных с бизнесом. Так, среди спикеров директор по региональному развитию "Национального института инвестиционного развития территорий" Алексей Бобов, представители налоговой службы, отдела инвестиционной и промышленной политики администрации Сургутского района, консультанты Центра занятости, а также преподаватели Сургутского института экономики, управления и права.
Как уточнил Трубецкой, по итогам курса выпускники получат сертификаты, готовые бизнес-планы, а также сопровождение проекта инвестиционным менеджером. Три победителя бизнес-лаборатории поедут в Москву совместно с бизнес-сообществом Югры для обмена опытом с предпринимателями столицы.