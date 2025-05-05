https://ria.ru/20250505/svo-2015134086.html
Ингушетия отправляет гуманитарный груз для военнослужащих в зону СВО
Ингушетия отправляет гуманитарный груз для военнослужащих в зону СВО - РИА Новости, 05.05.2025
Ингушетия отправляет гуманитарный груз для военнослужащих в зону СВО
Власти Ингушетии подготовили к отправке в зону специальной военной операции очередной гуманитарный груз, в него вошли продукты питания, медикаменты и дизельные... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T18:08:00+03:00
2025-05-05T18:08:00+03:00
2025-05-05T18:08:00+03:00
надежные люди
сво
республика ингушетия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015133455_0:0:1253:705_1920x0_80_0_0_c713b194e60f84c1f2def6b0f7f2f458.jpg
НАЛЬЧИК, 5 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии подготовили к отправке в зону специальной военной операции очередной гуманитарный груз, в него вошли продукты питания, медикаменты и дизельные генераторы, сообщила пресс-служба главы региона. "По поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в регионе подготовлен очередной гуманитарный груз для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Транспорт с продуктами питания, медикаментами, дизельными генераторами и другим необходимым оборудованием в ближайшее время отправится в места назначения", - говорится в сообщении. Отмечается, что поддержка участников СВО остается одним из ключевых направлений работы властей Ингушетии, а глава республики с самого начала операции держит этот вопрос на личном контроле, привлекая к помощи муниципальные образования, общественные организации и волонтеров. "Поддержка наших бойцов в зоне СВО – это наш общий долг и честь. Ингушетия на всех исторических этапах всегда была в едином строю защитников Отечества. Это делали наши предки, и сегодня их дело продолжают потомки. Это не разовая акция – помощь будет поступать регулярно, пока в ней есть необходимость", - заявил Калиматов.
https://ria.ru/20250505/gumpomosch-2015102255.html
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015133455_103:0:1043:705_1920x0_80_0_0_14cd8c31984cc91dff552416d789acdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, республика ингушетия
Надежные люди, СВО, Республика Ингушетия
Ингушетия отправляет гуманитарный груз для военнослужащих в зону СВО
Власти Ингушетии подготовили к отправке в зону СВО новую партию гумпомощи
НАЛЬЧИК, 5 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии подготовили к отправке в зону специальной военной операции очередной гуманитарный груз, в него вошли продукты питания, медикаменты и дизельные генераторы, сообщила пресс-служба главы региона.
"По поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в регионе подготовлен очередной гуманитарный груз для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Транспорт с продуктами питания, медикаментами, дизельными генераторами и другим необходимым оборудованием в ближайшее время отправится в места назначения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поддержка участников СВО остается одним из ключевых направлений работы властей Ингушетии, а глава республики с самого начала операции держит этот вопрос на личном контроле, привлекая к помощи муниципальные образования, общественные организации и волонтеров.
"Поддержка наших бойцов в зоне СВО – это наш общий долг и честь. Ингушетия на всех исторических этапах всегда была в едином строю защитников Отечества. Это делали наши предки, и сегодня их дело продолжают потомки. Это не разовая акция – помощь будет поступать регулярно, пока в ней есть необходимость", - заявил Калиматов.