https://ria.ru/20250505/svo-2015134086.html

Ингушетия отправляет гуманитарный груз для военнослужащих в зону СВО

Ингушетия отправляет гуманитарный груз для военнослужащих в зону СВО - РИА Новости, 05.05.2025

Ингушетия отправляет гуманитарный груз для военнослужащих в зону СВО

Власти Ингушетии подготовили к отправке в зону специальной военной операции очередной гуманитарный груз, в него вошли продукты питания, медикаменты и дизельные... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T18:08:00+03:00

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2025-05-05T18:08:00+03:00

надежные люди

сво

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 5 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии подготовили к отправке в зону специальной военной операции очередной гуманитарный груз, в него вошли продукты питания, медикаменты и дизельные генераторы, сообщила пресс-служба главы региона. "По поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в регионе подготовлен очередной гуманитарный груз для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Транспорт с продуктами питания, медикаментами, дизельными генераторами и другим необходимым оборудованием в ближайшее время отправится в места назначения", - говорится в сообщении. Отмечается, что поддержка участников СВО остается одним из ключевых направлений работы властей Ингушетии, а глава республики с самого начала операции держит этот вопрос на личном контроле, привлекая к помощи муниципальные образования, общественные организации и волонтеров. "Поддержка наших бойцов в зоне СВО – это наш общий долг и честь. Ингушетия на всех исторических этапах всегда была в едином строю защитников Отечества. Это делали наши предки, и сегодня их дело продолжают потомки. Это не разовая акция – помощь будет поступать регулярно, пока в ней есть необходимость", - заявил Калиматов.

https://ria.ru/20250505/gumpomosch-2015102255.html

республика ингушетия

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сво, республика ингушетия