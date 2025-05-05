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Ингушетия отправляет гуманитарный груз для военнослужащих в зону СВО - РИА Новости, 05.05.2025
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Надежные люди
 
18:08 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/svo-2015134086.html
Ингушетия отправляет гуманитарный груз для военнослужащих в зону СВО
Ингушетия отправляет гуманитарный груз для военнослужащих в зону СВО - РИА Новости, 05.05.2025
Ингушетия отправляет гуманитарный груз для военнослужащих в зону СВО
Власти Ингушетии подготовили к отправке в зону специальной военной операции очередной гуманитарный груз, в него вошли продукты питания, медикаменты и дизельные... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T18:08:00+03:00
2025-05-05T18:08:00+03:00
надежные люди
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НАЛЬЧИК, 5 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии подготовили к отправке в зону специальной военной операции очередной гуманитарный груз, в него вошли продукты питания, медикаменты и дизельные генераторы, сообщила пресс-служба главы региона. "По поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в регионе подготовлен очередной гуманитарный груз для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Транспорт с продуктами питания, медикаментами, дизельными генераторами и другим необходимым оборудованием в ближайшее время отправится в места назначения", - говорится в сообщении. Отмечается, что поддержка участников СВО остается одним из ключевых направлений работы властей Ингушетии, а глава республики с самого начала операции держит этот вопрос на личном контроле, привлекая к помощи муниципальные образования, общественные организации и волонтеров. "Поддержка наших бойцов в зоне СВО – это наш общий долг и честь. Ингушетия на всех исторических этапах всегда была в едином строю защитников Отечества. Это делали наши предки, и сегодня их дело продолжают потомки. Это не разовая акция – помощь будет поступать регулярно, пока в ней есть необходимость", - заявил Калиматов.
https://ria.ru/20250505/gumpomosch-2015102255.html
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сво, республика ингушетия
Надежные люди, СВО, Республика Ингушетия
Ингушетия отправляет гуманитарный груз для военнослужащих в зону СВО

Власти Ингушетии подготовили к отправке в зону СВО новую партию гумпомощи

© пресс-служба главы ИнгушетииГуманитарный груз для военнослужащих в зону СВО
Гуманитарный груз для военнослужащих в зону СВО - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© пресс-служба главы Ингушетии
Гуманитарный груз для военнослужащих в зону СВО
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НАЛЬЧИК, 5 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии подготовили к отправке в зону специальной военной операции очередной гуманитарный груз, в него вошли продукты питания, медикаменты и дизельные генераторы, сообщила пресс-служба главы региона.
"По поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в регионе подготовлен очередной гуманитарный груз для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Транспорт с продуктами питания, медикаментами, дизельными генераторами и другим необходимым оборудованием в ближайшее время отправится в места назначения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поддержка участников СВО остается одним из ключевых направлений работы властей Ингушетии, а глава республики с самого начала операции держит этот вопрос на личном контроле, привлекая к помощи муниципальные образования, общественные организации и волонтеров.
"Поддержка наших бойцов в зоне СВО – это наш общий долг и честь. Ингушетия на всех исторических этапах всегда была в едином строю защитников Отечества. Это делали наши предки, и сегодня их дело продолжают потомки. Это не разовая акция – помощь будет поступать регулярно, пока в ней есть необходимость", - заявил Калиматов.
Гуманитарный груз, отправленный из Орловской области бойцам спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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Вчера, 16:33
 
Надежные людиСВОРеспублика Ингушетия
 
 
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