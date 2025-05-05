https://ria.ru/20250505/svo-2015018937.html

Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 05.05.2025

Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 военных Украины, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:29:00+03:00

2025-05-05T12:29:00+03:00

2025-05-05T12:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

украина

сша

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497539_0:96:3074:1825_1920x0_80_0_0_31a88183b6aa0585ffe16c71afe91c11.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 военных Украины, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Павловка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 70 военнослужащих, пять автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, украина, сша, вооруженные силы украины, безопасность