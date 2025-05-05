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Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 05.05.2025
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 военных Украины, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:29:00+03:00
2025-05-05T12:29:00+03:00
2025-05-05T12:31:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 военных Украины, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Павловка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 70 военнослужащих, пять автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, украина, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
ВСУ потеряли до 70 военных за сутки в зоне действий "Днепра"