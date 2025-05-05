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Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 05.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 05.05.2025 (обновлено: 12:29 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/svo-2015018053.html
Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции
Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 05.05.2025
Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 225 РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:27:00+03:00
2025-05-05T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
харьковская область
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Пески, Купянск, Григоровка, Кутьковка Харьковской области и Карповка в Донецкой Народной Республике."Противник потерял свыше 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия западного производства. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250505/svo-2015017385.html
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харьковская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции

ВСУ потеряли свыше 225 военных за сутки в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Вчера, 12:25
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Пески, Купянск, Григоровка, Кутьковка Харьковской области и Карповка в Донецкой Народной Республике.
"Противник потерял свыше 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия западного производства. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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