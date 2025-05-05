https://ria.ru/20250505/svo-2015018053.html

Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции

Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 05.05.2025

Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 225 РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:27:00+03:00

2025-05-05T12:27:00+03:00

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специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

харьковская область

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Пески, Купянск, Григоровка, Кутьковка Харьковской области и Карповка в Донецкой Народной Республике."Противник потерял свыше 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия западного производства. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250505/svo-2015017385.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика, безопасность