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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 05.05.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ в течение суток потеряли до 150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:25:00+03:00
2025-05-05T12:25:00+03:00
2025-05-05T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. ВСУ в течение суток потеряли до 150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, танковой, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Садки, Рясное, Великая Писаревка Сумской области и Гранов Харьковской области. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сумская область, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сумская область, Харьковская область, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны: ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий "Севера" за сутки