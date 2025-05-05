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В Сумской области объявили срочную эвакуацию из двух городов
В Сумской области объявили срочную эвакуацию из двух городов - РИА Новости, 05.05.2025
В Сумской области объявили срочную эвакуацию из двух городов
Глава Сумской районной государственной администрации Михаил Мельник объявил эвакуацию из городов Белополье и Ворожба. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:30:00+03:00
2025-05-05T14:30:00+03:00
2025-05-05T15:39:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Глава Сумской районной государственной администрации Михаил Мельник объявил эвакуацию из городов Белополье и Ворожба."Прошу жителей города Белополье и города Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место", — написал он Facebook*.Двадцать шестого апреля начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.Генерал армии уточнил, что российские войска продолжают создание зоны безопасности в Сумской области. Там освобождены четыре населенных пункта, контролируются более 90 квадратных километров территории.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250428/svo-2013785670.html
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россия, сумская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, курская область
Россия, Сумская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Курская область
В Сумской области объявили срочную эвакуацию из двух городов
Мельник призвал жителей городов Белополье и Ворожба срочно эвакуироваться