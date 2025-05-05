https://ria.ru/20250505/sud-2014954708.html

Суд разрешил российской дочке IKEA выплатить долг в рассрочку

Суд разрешил российской дочке IKEA выплатить долг в рассрочку - РИА Новости, 05.05.2025

Суд разрешил российской дочке IKEA выплатить долг в рассрочку

Арбитражный суд Московской области разрешил ООО "Торг", бывшей структуре IKEA, рассрочку на 32 месяца для выплаты в доход государства около 9,3 миллиарда рублей РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T05:35:00+03:00

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московская область (подмосковье)

швеция

россия

ikea international group

десятый арбитражный апелляционный суд

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области разрешил ООО "Торг", бывшей структуре IKEA, рассрочку на 32 месяца для выплаты в доход государства около 9,3 миллиарда рублей по иску ФНС, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Предоставить ООО "Торг" рассрочку исполнения решения Арбитражного суда Московской области <…> с учетом постановления Десятого арбитражного апелляционного суда <…> сроком на 32 месяца с ежемесячной выплатой взыскателю задолженности в общем размере 9 261 936 000 рублей 00 копеек равными долями в размере 289 435 500 рублей 00 копеек", — говорится в определении.Исходя из этого, ООО "Торг" должен разделаться с долгом в 2028 году.В судебном акте уточняется, что для получения рассрочки нужно заключить договор залога имущества, но не уточняется, о каком имуществе идет речь. Ранее во врем судебного процесса представители сторон говорили, что "Торгу" принадлежит крупный складской комплекс в Подмосковье, на котором хранились товары IKEA.Арбитражный суд Московской области в апреле 2024 года по иску ФНС признал незаконной сделкой перевод "Торгом" более 12,9 миллиарда рублей в адрес ирландской Fami Limited, связанной с IKEA, и взыскал c "Торга" эту сумму в доход государства. В Десятом арбитражном апелляционном суде в декабре ФНС отказалась от иска на сумму около 3,7 миллиарда рублей, а "Торг" признал оставшиеся требования в размере около 9,3 миллиарда рублей. Должник в феврале направил в первую инстанцию заявление с просьбой о рассрочке. В нем говорилось, что "Торг" ищет инвестора для погашения долга.По данным "БИР-Аналитик", структуры IKEA владели этой компанией до ноября прошлого года, сейчас единственным участником указано российское юрлицо.IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основанная в 1943 году в Швеции. С 2022 года она остановила продажи в России, а к осени 2023 года продала свои российские фабрики. Газпромбанк выкупил торговые центры "Мега", а "Яндекс Маркет" — товарные остатки.

https://ria.ru/20250418/rosprirodnadzor-2011941653.html

https://realty.ria.ru/20241108/ikea-1982590000.html

https://realty.ria.ru/20241108/eksperty-1982629098.html

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Дарья Буймова

московская область (подмосковье), швеция, россия, ikea international group, десятый арбитражный апелляционный суд, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика