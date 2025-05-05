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Суд разрешил российской дочке IKEA выплатить долг в рассрочку - РИА Новости, 05.05.2025
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05:35 05.05.2025 (обновлено: 11:02 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/sud-2014954708.html
Суд разрешил российской дочке IKEA выплатить долг в рассрочку
Суд разрешил российской дочке IKEA выплатить долг в рассрочку - РИА Новости, 05.05.2025
Суд разрешил российской дочке IKEA выплатить долг в рассрочку
Арбитражный суд Московской области разрешил ООО "Торг", бывшей структуре IKEA, рассрочку на 32 месяца для выплаты в доход государства около 9,3 миллиарда рублей РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T05:35:00+03:00
2025-05-05T11:02:00+03:00
московская область (подмосковье)
швеция
россия
ikea international group
десятый арбитражный апелляционный суд
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области разрешил ООО "Торг", бывшей структуре IKEA, рассрочку на 32 месяца для выплаты в доход государства около 9,3 миллиарда рублей по иску ФНС, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Предоставить ООО "Торг" рассрочку исполнения решения Арбитражного суда Московской области &lt;…&gt; с учетом постановления Десятого арбитражного апелляционного суда &lt;…&gt; сроком на 32 месяца с ежемесячной выплатой взыскателю задолженности в общем размере 9 261 936 000 рублей 00 копеек равными долями в размере 289 435 500 рублей 00 копеек", — говорится в определении.Исходя из этого, ООО "Торг" должен разделаться с долгом в 2028 году.В судебном акте уточняется, что для получения рассрочки нужно заключить договор залога имущества, но не уточняется, о каком имуществе идет речь. Ранее во врем судебного процесса представители сторон говорили, что "Торгу" принадлежит крупный складской комплекс в Подмосковье, на котором хранились товары IKEA.Арбитражный суд Московской области в апреле 2024 года по иску ФНС признал незаконной сделкой перевод "Торгом" более 12,9 миллиарда рублей в адрес ирландской Fami Limited, связанной с IKEA, и взыскал c "Торга" эту сумму в доход государства. В Десятом арбитражном апелляционном суде в декабре ФНС отказалась от иска на сумму около 3,7 миллиарда рублей, а "Торг" признал оставшиеся требования в размере около 9,3 миллиарда рублей. Должник в феврале направил в первую инстанцию заявление с просьбой о рассрочке. В нем говорилось, что "Торг" ищет инвестора для погашения долга.По данным "БИР-Аналитик", структуры IKEA владели этой компанией до ноября прошлого года, сейчас единственным участником указано российское юрлицо.IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основанная в 1943 году в Швеции. С 2022 года она остановила продажи в России, а к осени 2023 года продала свои российские фабрики. Газпромбанк выкупил торговые центры "Мега", а "Яндекс Маркет" — товарные остатки.
https://ria.ru/20250418/rosprirodnadzor-2011941653.html
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московская область (подмосковье)
швеция
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московская область (подмосковье), швеция, россия, ikea international group, десятый арбитражный апелляционный суд, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика
Московская область (Подмосковье), Швеция, Россия, IKEA International Group, Десятый арбитражный апелляционный суд, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Экономика
Суд разрешил российской дочке IKEA выплатить долг в рассрочку

Арбитраж Подмосковья предоставил бывшей структуре IKEA рассрочку на 32 месяца

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМагазин "Икеа"
Магазин Икеа - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Магазин "Икеа". Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области разрешил ООО "Торг", бывшей структуре IKEA, рассрочку на 32 месяца для выплаты в доход государства около 9,3 миллиарда рублей по иску ФНС, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Предоставить ООО "Торг" рассрочку исполнения решения Арбитражного суда Московской области <…> с учетом постановления Десятого арбитражного апелляционного суда <…> сроком на 32 месяца с ежемесячной выплатой взыскателю задолженности в общем размере 9 261 936 000 рублей 00 копеек равными долями в размере 289 435 500 рублей 00 копеек", — говорится в определении.
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Исходя из этого, ООО "Торг" должен разделаться с долгом в 2028 году.
В судебном акте уточняется, что для получения рассрочки нужно заключить договор залога имущества, но не уточняется, о каком имуществе идет речь.
Ранее во врем судебного процесса представители сторон говорили, что "Торгу" принадлежит крупный складской комплекс в Подмосковье, на котором хранились товары IKEA.
Арбитражный суд Московской области в апреле 2024 года по иску ФНС признал незаконной сделкой перевод "Торгом" более 12,9 миллиарда рублей в адрес ирландской Fami Limited, связанной с IKEA, и взыскал c "Торга" эту сумму в доход государства. В Десятом арбитражном апелляционном суде в декабре ФНС отказалась от иска на сумму около 3,7 миллиарда рублей, а "Торг" признал оставшиеся требования в размере около 9,3 миллиарда рублей.
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Должник в феврале направил в первую инстанцию заявление с просьбой о рассрочке. В нем говорилось, что "Торг" ищет инвестора для погашения долга.
По данным "БИР-Аналитик", структуры IKEA владели этой компанией до ноября прошлого года, сейчас единственным участником указано российское юрлицо.
IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основанная в 1943 году в Швеции. С 2022 года она остановила продажи в России, а к осени 2023 года продала свои российские фабрики. Газпромбанк выкупил торговые центры "Мега", а "Яндекс Маркет" — товарные остатки.
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Московская область (Подмосковье)ШвецияРоссияIKEA International GroupДесятый арбитражный апелляционный судФедеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
 
 
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