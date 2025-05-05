Суд разрешил российской дочке IKEA выплатить долг в рассрочку
Арбитраж Подмосковья предоставил бывшей структуре IKEA рассрочку на 32 месяца
Магазин "Икеа". Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области разрешил ООО "Торг", бывшей структуре IKEA, рассрочку на 32 месяца для выплаты в доход государства около 9,3 миллиарда рублей по иску ФНС, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Предоставить ООО "Торг" рассрочку исполнения решения Арбитражного суда Московской области <…> с учетом постановления Десятого арбитражного апелляционного суда <…> сроком на 32 месяца с ежемесячной выплатой взыскателю задолженности в общем размере 9 261 936 000 рублей 00 копеек равными долями в размере 289 435 500 рублей 00 копеек", — говорится в определении.
Исходя из этого, ООО "Торг" должен разделаться с долгом в 2028 году.
В судебном акте уточняется, что для получения рассрочки нужно заключить договор залога имущества, но не уточняется, о каком имуществе идет речь.
Ранее во врем судебного процесса представители сторон говорили, что "Торгу" принадлежит крупный складской комплекс в Подмосковье, на котором хранились товары IKEA.
Арбитражный суд Московской области в апреле 2024 года по иску ФНС признал незаконной сделкой перевод "Торгом" более 12,9 миллиарда рублей в адрес ирландской Fami Limited, связанной с IKEA, и взыскал c "Торга" эту сумму в доход государства. В Десятом арбитражном апелляционном суде в декабре ФНС отказалась от иска на сумму около 3,7 миллиарда рублей, а "Торг" признал оставшиеся требования в размере около 9,3 миллиарда рублей.
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Должник в феврале направил в первую инстанцию заявление с просьбой о рассрочке. В нем говорилось, что "Торг" ищет инвестора для погашения долга.
По данным "БИР-Аналитик", структуры IKEA владели этой компанией до ноября прошлого года, сейчас единственным участником указано российское юрлицо.
IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основанная в 1943 году в Швеции. С 2022 года она остановила продажи в России, а к осени 2023 года продала свои российские фабрики. Газпромбанк выкупил торговые центры "Мега", а "Яндекс Маркет" — товарные остатки.
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