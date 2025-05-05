https://ria.ru/20250505/studenty-2015132783.html

В Астраханской области студенты из семи стран исполнили "Катюшу"

В Астраханской области студенты из семи стран исполнили "Катюшу" - РИА Новости, 05.05.2025

В Астраханской области студенты из семи стран исполнили "Катюшу"

Студенты астраханских вузов из семи стран исполнили песню "Катюша" в рамках проекта, призванного познакомить гостей региона с традициями и наследием России... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T18:01:00+03:00

2025-05-05T18:01:00+03:00

2025-05-05T18:02:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

астраханская область

россия

марокко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая - РИА Новости. Студенты астраханских вузов из семи стран исполнили песню "Катюша" в рамках проекта, призванного познакомить гостей региона с традициями и наследием России через совместное творчество, сообщила администрация губернатора Астраханской области. "В преддверии 80-летия Великой Победы студенты астраханских вузов из Марокко, Алжира, Гаити, Коморских островов, Республики Конго, Республики Чад и Туркменистана присоединились к творческой инициативе и исполнили легендарную "Катюшу". Этот проект стал ярким примером того, как культура стирает границы и объединяет народы", - говорится в сообщении. Идея творческого сотрудничества между иностранными студентами вузов и учащимися колледжей сферы культуры была предложена на заседании общественного совета при думе Астраханской области. Цель - познакомить гостей региона с традициями и историческим наследием России через совместное творчество. Студенты Музыкального колледжа имени Мусоргского пригласили иностранных сверстников к участию в проекте. "Результат превзошёл ожидания: проникновенное исполнение "Катюши" на русском языке стало символом дружбы и взаимного уважения. Проект не только подарил его участникам яркие эмоции, но и заложил основу для долгосрочного сотрудничества, доказав, что музыка и память о подвиге предков объединяют поколения и континенты", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250505/erevan-2015121744.html

астраханская область

россия

марокко

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80-летие победы в великой отечественной войне, астраханская область, россия, марокко