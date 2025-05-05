https://ria.ru/20250505/strelba-2014970503.html

В Аризоне в ресторане произошла стрельба, есть пострадавшие

В Аризоне в ресторане произошла стрельба, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.05.2025

В Аризоне в ресторане произошла стрельба, есть пострадавшие

До девяти человек пострадали при стрельбе в ресторане в американском штате Аризона, сообщила местная полиция. РИА Новости, 05.05.2025

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. До девяти человек пострадали при стрельбе в ресторане в американском штате Аризона, сообщила местная полиция."Могу подтвердить, что огнестрельные ранения получили несколько человек <...>. Их число ближе к девяти, <...> сейчас их больше трех", — заявил ответственный за связи с общественностью в полицейском управлении Глендейла Морони Мендес.Он добавил, что не может подтвердить точное число пострадавших.По словам Мендеса, в стрельбе не участвовали полицейские и охрана ресторана, предполагается, что стрелявших было несколько.

https://ria.ru/20250427/ssha-2013733433.html

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