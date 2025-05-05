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В Аризоне в ресторане произошла стрельба, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.05.2025
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09:20 05.05.2025 (обновлено: 11:23 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/strelba-2014970503.html
В Аризоне в ресторане произошла стрельба, есть пострадавшие
В Аризоне в ресторане произошла стрельба, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.05.2025
В Аризоне в ресторане произошла стрельба, есть пострадавшие
До девяти человек пострадали при стрельбе в ресторане в американском штате Аризона, сообщила местная полиция. РИА Новости, 05.05.2025
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. До девяти человек пострадали при стрельбе в ресторане в американском штате Аризона, сообщила местная полиция."Могу подтвердить, что огнестрельные ранения получили несколько человек &lt;...&gt;. Их число ближе к девяти, &lt;...&gt; сейчас их больше трех", — заявил ответственный за связи с общественностью в полицейском управлении Глендейла Морони Мендес.Он добавил, что не может подтвердить точное число пострадавших.По словам Мендеса, в стрельбе не участвовали полицейские и охрана ресторана, предполагается, что стрелявших было несколько.
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в мире, аризона, сша
В мире, Аризона, США
В Аризоне в ресторане произошла стрельба, есть пострадавшие

Девять человек пострадали при стрельбе в ресторане в американском штате Аризона

© AP Photo / Jose Luis MaganaСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Сотрудники полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. До девяти человек пострадали при стрельбе в ресторане в американском штате Аризона, сообщила местная полиция.
"Могу подтвердить, что огнестрельные ранения получили несколько человек <...>. Их число ближе к девяти, <...> сейчас их больше трех", — заявил ответственный за связи с общественностью в полицейском управлении Глендейла Морони Мендес.
Он добавил, что не может подтвердить точное число пострадавших.
По словам Мендеса, в стрельбе не участвовали полицейские и охрана ресторана, предполагается, что стрелявших было несколько.
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