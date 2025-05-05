https://ria.ru/20250505/stepanov-2015155131.html

Жителя Приангарья удостоили звания Героя России

Жителя Приангарья удостоили звания Героя России - РИА Новости, 05.05.2025

Жителя Приангарья удостоили звания Героя России

Житель Иркутской области ефрейтор Сергей Степанов за беспримерное мужество, самообладание и профессионализм, проявленные в ходе специальной военной операции,... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T20:11:00+03:00

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ИРКУТСК, 5 мая - РИА Новости. Житель Иркутской области ефрейтор Сергей Степанов за беспримерное мужество, самообладание и профессионализм, проявленные в ходе специальной военной операции, указом президента РФ удостоен звания Героя России, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram-канале. "Житель Иркутской области, участник СВО Сергей Владимирович Степанов, удостоен звания Героя России. Указ подписал Владимир Владимирович Путин. Горжусь нашим бойцом, уважаю его смелость, самоотверженность, ответственность за жизни однополчан!" - написал Кобзев. Степанов родился в селе Хамхар Нукутского района в 1977 году. Окончил школу, выучился на ветеринара, добросовестно трудился в Нукутском филиале Черемховской станции по борьбе с болезнями животных. Вместе с супругой Камилой они вырастили троих детей. Старшему сыну уже 27 лет, дочерям - 26 и 18. Летом 2024 года Сергей ушел защищать Родину. Служил старшим стрелком мотострелкового подразделения. В феврале 2025 года штурмовая группа под командованием ефрейтора Степанова совершила стремительный бросок и захватила позиции двух расчетов FPV-дронов противника, которые представляли серьезную угрозу для наших войск. Степанов первым ворвался на вражеские позиции, меткими бросками гранат уничтожил пулеметное прикрытие. Несмотря на ранение, он продолжал командовать, обеспечивая продвижение группы вглубь вражеской обороны. Практически сразу ВСУ попытались отбить позиции: минометы, дроны, штурмовые группы. Но Степанов принял единственно верное решение: закрепиться и держать оборону. Под шквальным огнем перераспределил силы и организовал отпор. Получил второе ранение осколком в ногу. Сам оказал себе помощь и остался в строю. Личным примером вдохновлял бойцов, укрепляя их стойкость. В итоге были уничтожены силы противника, захвачены две станции БПЛА. Сейчас Степанов находится на реабилитации в Московской области. Позади - два госпиталя, операции. "Ефрейтор Сергей Владимирович Степанов проявил беспримерное мужество, самообладание и профессионализм, сорвав планы противника и сохранив жизни своих бойцов", - отметил Кобзев. На текущий момент шесть жителей Приангарья удостоены звания Героя Российской Федерации. Четверо из них - посмертно.

https://ria.ru/20250501/nagrazhdenie-2014548779.html

https://ria.ru/20250505/putin-2015139874.html

https://ria.ru/20250425/1063177692.html

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россия, иркутская область, игорь кобзев, вооруженные силы рф, владимир путин, герой россии