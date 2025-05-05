https://ria.ru/20250505/stambul-2015169123.html

В Стамбуле стартовал фестиваль советского и российского кино

В Стамбуле стартовал фестиваль советского и российского кино - РИА Новости, 05.05.2025

В Стамбуле стартовал фестиваль советского и российского кино

Организованный генконсульством РФ фестиваль советского и российского кино, приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, торжественно... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T23:49:00+03:00

2025-05-05T23:49:00+03:00

2025-05-05T23:49:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

стамбул

германия

андрей буравов

снг

мосфильм

80-летие победы в великой отечественной войне

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СТАМБУЛ, 5 мая - РИА Новости. Организованный генконсульством РФ фестиваль советского и российского кино, приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, торжественно открылся в Стамбуле в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. "В годы войны наши народы вместе прошли сквозь тяжелейшие испытания, вместе отстояли свою независимость и будущее, и разгром нацизма — это наше общее достояние и победа. Сохранение исторической памяти об этих исторических событиях сегодня актуально как никогда", - сказал выступивший на открытии фестиваля генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. По его словам, РФ не может смириться с попытками в угоду политической конъюнктуре принизить решающую роль советского народа в победе над фашистской Германией и ее союзниками. Фестиваль открыл фильм "Летят журавли", в 1958 году получивший "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. В программу двухдневного фестиваля также вошли такие фильмы "Мосфильма", как "Судьба человека", "Баллада о солдате", "Звезда" (2002 года) и "Белый тигр". Фильмы демонстрируются в Культурном центре имени Ататюрка в центре мегаполиса, на русском языке с субтитрами на турецком языке. Вход на фестиваль бесплатный, билеты можно получить онлайн. На церемонии открытия фестиваля присутствовали как соотечественники, так и граждане Турции, в том числе ряд чиновников, а также представители дипкорпуса ряда стран СНГ. В воскресенье в Стамбуле состоялось шествие "Бессмертного полка" при участии более 250 соотечественников и граждан стран СНГ. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250314/medali-2005124185.html

https://ria.ru/20250501/volontery-2014611009.html

россия

стамбул

германия

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россия, стамбул, германия, андрей буравов, снг, мосфильм, 80-летие победы в великой отечественной войне