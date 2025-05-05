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В Стамбуле стартовал фестиваль советского и российского кино - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:49 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/stambul-2015169123.html
В Стамбуле стартовал фестиваль советского и российского кино
В Стамбуле стартовал фестиваль советского и российского кино - РИА Новости, 05.05.2025
В Стамбуле стартовал фестиваль советского и российского кино
Организованный генконсульством РФ фестиваль советского и российского кино, приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, торжественно... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T23:49:00+03:00
2025-05-05T23:49:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
стамбул
германия
андрей буравов
снг
мосфильм
80-летие победы в великой отечественной войне
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СТАМБУЛ, 5 мая - РИА Новости. Организованный генконсульством РФ фестиваль советского и российского кино, приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, торжественно открылся в Стамбуле в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. "В годы войны наши народы вместе прошли сквозь тяжелейшие испытания, вместе отстояли свою независимость и будущее, и разгром нацизма — это наше общее достояние и победа. Сохранение исторической памяти об этих исторических событиях сегодня актуально как никогда", - сказал выступивший на открытии фестиваля генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. По его словам, РФ не может смириться с попытками в угоду политической конъюнктуре принизить решающую роль советского народа в победе над фашистской Германией и ее союзниками. Фестиваль открыл фильм "Летят журавли", в 1958 году получивший "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. В программу двухдневного фестиваля также вошли такие фильмы "Мосфильма", как "Судьба человека", "Баллада о солдате", "Звезда" (2002 года) и "Белый тигр". Фильмы демонстрируются в Культурном центре имени Ататюрка в центре мегаполиса, на русском языке с субтитрами на турецком языке. Вход на фестиваль бесплатный, билеты можно получить онлайн. На церемонии открытия фестиваля присутствовали как соотечественники, так и граждане Турции, в том числе ряд чиновников, а также представители дипкорпуса ряда стран СНГ. В воскресенье в Стамбуле состоялось шествие "Бессмертного полка" при участии более 250 соотечественников и граждан стран СНГ. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250314/medali-2005124185.html
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россия, стамбул, германия, андрей буравов, снг, мосфильм, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Стамбул, Германия, Андрей Буравов, СНГ, Мосфильм, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Стамбуле стартовал фестиваль советского и российского кино

Консульство РФ организовало в Стамбуле бесплатные кинопоказы к 80-летию Победы

© Flickr / KLMirceaТурецкий флаг
Турецкий флаг - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Flickr / KLMircea
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СТАМБУЛ, 5 мая - РИА Новости. Организованный генконсульством РФ фестиваль советского и российского кино, приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, торжественно открылся в Стамбуле в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
"В годы войны наши народы вместе прошли сквозь тяжелейшие испытания, вместе отстояли свою независимость и будущее, и разгром нацизма — это наше общее достояние и победа. Сохранение исторической памяти об этих исторических событиях сегодня актуально как никогда", - сказал выступивший на открытии фестиваля генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.
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По его словам, РФ не может смириться с попытками в угоду политической конъюнктуре принизить решающую роль советского народа в победе над фашистской Германией и ее союзниками. Фестиваль открыл фильм "Летят журавли", в 1958 году получивший "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. В программу двухдневного фестиваля также вошли такие фильмы "Мосфильма", как "Судьба человека", "Баллада о солдате", "Звезда" (2002 года) и "Белый тигр".
Фильмы демонстрируются в Культурном центре имени Ататюрка в центре мегаполиса, на русском языке с субтитрами на турецком языке. Вход на фестиваль бесплатный, билеты можно получить онлайн.
На церемонии открытия фестиваля присутствовали как соотечественники, так и граждане Турции, в том числе ряд чиновников, а также представители дипкорпуса ряда стран СНГ.
В воскресенье в Стамбуле состоялось шествие "Бессмертного полка" при участии более 250 соотечественников и граждан стран СНГ.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне.
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