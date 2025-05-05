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Жертвами авиаударов США и Израиля по заводу в Йемене стали два человека
Жертвами авиаударов США и Израиля по заводу в Йемене стали два человека - РИА Новости, 05.05.2025
Жертвами авиаударов США и Израиля по заводу в Йемене стали два человека
Жертвами авиаударов США и Израиля по цементному заводу в провинции Ходейда на западе Йемена стали два человека, еще 42 получили ранения, сообщил йеменский... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T23:32:00+03:00
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2025-05-05T23:32:00+03:00
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ДОХА, 5 мая - РИА Новости. Жертвами авиаударов США и Израиля по цементному заводу в провинции Ходейда на западе Йемена стали два человека, еще 42 получили ранения, сообщил йеменский телеканал Al Masirah. По его информации, по предварительным данным, "двое погибших и 42 раненых в результате американо-израильской агрессии в отношении цементного завода в округе Баджель в провинции Ходейда на западе Йемена". Ранее этот телеканал сообщил, что авиация США и Израиля также разбомбили порт в Ходейде в ответ на ракетный обстрел правящим на этой территории движением "Ансар Алла" (хуситами) аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве и угрозы полностью прекратить полеты гражданской авиации в Израиль.
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в мире, израиль, ходейда (город), сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Ходейда (город), США, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Жертвами авиаударов США и Израиля по заводу в Йемене стали два человека
Al Masirah: при авиаударах США и Израиля по заводу в Йемене погибли два человека