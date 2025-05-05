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Глава Минфина США заявил о прогрессе в торговых отношениях с Китаем
Глава Минфина США заявил о прогрессе в торговых отношениях с Китаем - РИА Новости, 05.05.2025
Глава Минфина США заявил о прогрессе в торговых отношениях с Китаем
Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности достижения значительного прогресса по вопросу американо-китайских торговых отношений в течение ближайших РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T20:28:00+03:00
2025-05-05T20:28:00+03:00
2025-05-05T20:28:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности достижения значительного прогресса по вопросу американо-китайских торговых отношений в течение ближайших недель. "Думаю, в ближайшие недели мы увидим существенный прогресс", - сказал Бессент в интервью CNBC, отвечая на вопрос о шагах Китая по деэскалации торгового конфликта. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. В интервью телеканалу NBC News Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Китай очень хочет заключить торговое соглашение с Вашингтоном, заявив при этом, что подобная сделка должна быть "справедливой". Китай, в свою очередь, последовательно настаивает на отмене США торговых пошлин в качестве предварительного условия для переговоров.
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Китай, США, Вашингтон (штат), Скотт Бессент, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, Министерство финансов США, В мире
Глава Минфина США заявил о прогрессе в торговых отношениях с Китаем
Бессент ожидает прогресса в торговых отношениях с Китаем в ближайшие недели