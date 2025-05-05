https://ria.ru/20250505/ssha-2015156184.html

Глава Минфина США заявил о прогрессе в торговых отношениях с Китаем

Глава Минфина США заявил о прогрессе в торговых отношениях с Китаем - РИА Новости, 05.05.2025

Глава Минфина США заявил о прогрессе в торговых отношениях с Китаем

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности достижения значительного прогресса по вопросу американо-китайских торговых отношений в течение ближайших РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T20:28:00+03:00

2025-05-05T20:28:00+03:00

2025-05-05T20:28:00+03:00

китай

сша

вашингтон (штат)

скотт бессент

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

министерство финансов сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004868291_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a2dd762d91956663f0362996953bdd1.jpg

ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности достижения значительного прогресса по вопросу американо-китайских торговых отношений в течение ближайших недель. "Думаю, в ближайшие недели мы увидим существенный прогресс", - сказал Бессент в интервью CNBC, отвечая на вопрос о шагах Китая по деэскалации торгового конфликта. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. В интервью телеканалу NBC News Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Китай очень хочет заключить торговое соглашение с Вашингтоном, заявив при этом, что подобная сделка должна быть "справедливой". Китай, в свою очередь, последовательно настаивает на отмене США торговых пошлин в качестве предварительного условия для переговоров.

https://ria.ru/20250502/kitay-2014637500.html

китай

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, сша, вашингтон (штат), скотт бессент, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, министерство финансов сша, в мире