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В FT рассказали, чем может обернуться угроза Трампа ввести пошлины на кино - РИА Новости, 05.05.2025
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20:21 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/ssha-2015155798.html
В FT рассказали, чем может обернуться угроза Трампа ввести пошлины на кино
В FT рассказали, чем может обернуться угроза Трампа ввести пошлины на кино - РИА Новости, 05.05.2025
В FT рассказали, чем может обернуться угроза Трампа ввести пошлины на кино
Угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины на фильмы, снятые за рубежом, негативно отразится на самой американской киноиндустрии, сообщает газета... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T20:21:00+03:00
2025-05-05T20:21:00+03:00
в мире
технологии
сша
великобритания
канада
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины на фильмы, снятые за рубежом, негативно отразится на самой американской киноиндустрии, сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителей отрасли. Ранее Трамп заявил в соцсети Truth Social, что приказал немедленно начать процесс введения 100-процентных пошлин на все иностранные фильмы, поступающие в страну. По словам руководителей кинокомпаний, данные планы Трампа в случае их реализации станут "разрушительными" для основных центров голливудского производства в таких странах, как Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. "Американская киноиндустрия и сети кинотеатров также сильно пострадают: студиям, скорее всего, придется нести гораздо более высокие расходы, а потребители могут столкнуться с повышением цен на билеты", - пишет издание.
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в мире, технологии, сша, великобритания, канада, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Технологии, США, Великобритания, Канада, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
В FT рассказали, чем может обернуться угроза Трампа ввести пошлины на кино

FT: введение пошлин на зарубежные фильмы негативно скажется на киноиндустрии США

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины на фильмы, снятые за рубежом, негативно отразится на самой американской киноиндустрии, сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителей отрасли.
Ранее Трамп заявил в соцсети Truth Social, что приказал немедленно начать процесс введения 100-процентных пошлин на все иностранные фильмы, поступающие в страну.
По словам руководителей кинокомпаний, данные планы Трампа в случае их реализации станут "разрушительными" для основных центров голливудского производства в таких странах, как Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.
"Американская киноиндустрия и сети кинотеатров также сильно пострадают: студиям, скорее всего, придется нести гораздо более высокие расходы, а потребители могут столкнуться с повышением цен на билеты", - пишет издание.
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В миреТехнологииСШАВеликобританияКанадаДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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