https://ria.ru/20250505/ssha-2015155798.html
В FT рассказали, чем может обернуться угроза Трампа ввести пошлины на кино
В FT рассказали, чем может обернуться угроза Трампа ввести пошлины на кино - РИА Новости, 05.05.2025
В FT рассказали, чем может обернуться угроза Трампа ввести пошлины на кино
Угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины на фильмы, снятые за рубежом, негативно отразится на самой американской киноиндустрии, сообщает газета... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T20:21:00+03:00
2025-05-05T20:21:00+03:00
2025-05-05T20:21:00+03:00
в мире
технологии
сша
великобритания
канада
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014352906_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d72751550a24bd8314bcb9d4366f4d2f.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины на фильмы, снятые за рубежом, негативно отразится на самой американской киноиндустрии, сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителей отрасли. Ранее Трамп заявил в соцсети Truth Social, что приказал немедленно начать процесс введения 100-процентных пошлин на все иностранные фильмы, поступающие в страну. По словам руководителей кинокомпаний, данные планы Трампа в случае их реализации станут "разрушительными" для основных центров голливудского производства в таких странах, как Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. "Американская киноиндустрия и сети кинотеатров также сильно пострадают: студиям, скорее всего, придется нести гораздо более высокие расходы, а потребители могут столкнуться с повышением цен на билеты", - пишет издание.
https://ria.ru/20250203/trump-1997140780.html
сша
великобритания
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014352906_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_32970526b2dd8a4fee65f164a897b61c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, великобритания, канада, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Технологии, США, Великобритания, Канада, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
В FT рассказали, чем может обернуться угроза Трампа ввести пошлины на кино
FT: введение пошлин на зарубежные фильмы негативно скажется на киноиндустрии США