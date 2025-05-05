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США будут оплачивать нелегальным мигрантам билеты на родину - РИА Новости, 05.05.2025
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19:24 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/ssha-2015148323.html
США будут оплачивать нелегальным мигрантам билеты на родину
США будут оплачивать нелегальным мигрантам билеты на родину - РИА Новости, 05.05.2025
США будут оплачивать нелегальным мигрантам билеты на родину
Власти США будут оплачивать нелегальным мигрантам билеты на родину и выдавать им по тысяче долларов после подтвержденного выезда из страны, сообщило в... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T19:24:00+03:00
2025-05-05T19:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Власти США будут оплачивать нелегальным мигрантам билеты на родину и выдавать им по тысяче долларов после подтвержденного выезда из страны, сообщило в понедельник министерство внутренней безопасности (DHS) Соединенных Штатов. Мигрантам, желающим получить выплату, необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении CBP Home, подать уведомление о выезде и подтвердить факт покидания территории США. После этого им будет перечислена единовременная сумма в размере 1 тысячи долларов. "Если вы находитесь в США нелегально, самодепортация - это наилучший, безопасный и экономически эффективный способ избежать ареста", - заявил глава DHS Кристи Ноэм в эксклюзивном комментарии телеканалу Fox News. По ее словам, программа позволяет снизить расходы на депортацию на 70%: в среднем выдворение одного мигранта обходится бюджету в 17 121 доллар, тогда как новый механизм потребует затрат в размере около 4 500 долларов на человека. Министерство уточнило, что лица, оформившие самодепортацию, будут выведены из приоритетных списков для ареста и смогут в будущем легально въехать в США. По данным Fox News, пилотный запуск программы уже состоялся: одному из мигрантов оплатили перелет из Чикаго в Гондурас, запланированы и другие вылеты. В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250422/tramp-2012634547.html
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в мире, сша, чикаго, гондурас, дональд трамп
В мире, США, Чикаго, Гондурас, Дональд Трамп
США будут оплачивать нелегальным мигрантам билеты на родину

США будут платить нелегальным мигрантам по тысяче долларов за выезд из страны

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Власти США будут оплачивать нелегальным мигрантам билеты на родину и выдавать им по тысяче долларов после подтвержденного выезда из страны, сообщило в понедельник министерство внутренней безопасности (DHS) Соединенных Штатов.
Мигрантам, желающим получить выплату, необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении CBP Home, подать уведомление о выезде и подтвердить факт покидания территории США. После этого им будет перечислена единовременная сумма в размере 1 тысячи долларов.
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"Если вы находитесь в США нелегально, самодепортация - это наилучший, безопасный и экономически эффективный способ избежать ареста", - заявил глава DHS Кристи Ноэм в эксклюзивном комментарии телеканалу Fox News.
По ее словам, программа позволяет снизить расходы на депортацию на 70%: в среднем выдворение одного мигранта обходится бюджету в 17 121 доллар, тогда как новый механизм потребует затрат в размере около 4 500 долларов на человека.
Министерство уточнило, что лица, оформившие самодепортацию, будут выведены из приоритетных списков для ареста и смогут в будущем легально въехать в США. По данным Fox News, пилотный запуск программы уже состоялся: одному из мигрантов оплатили перелет из Чикаго в Гондурас, запланированы и другие вылеты.
В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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В миреСШАЧикагоГондурасДональд Трамп
 
 
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