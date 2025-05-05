https://ria.ru/20250505/ssha-2015090828.html

"Воля к смерти": в США сделали тяжелое признание об Украине

"Воля к смерти": в США сделали тяжелое признание об Украине - РИА Новости, 05.05.2025

"Воля к смерти": в США сделали тяжелое признание об Украине

Угрозы Владимира Зеленского в адрес Москвы на 9 мая свидетельствуют о подсознательной воле к смерти киевского режима, такое мнение выразил американский... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T16:06:00+03:00

2025-05-05T16:06:00+03:00

2025-05-05T16:29:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес Москвы на 9 мая свидетельствуют о подсознательной воле к смерти киевского режима, такое мнение выразил американский журналист Томас Фази в соцсети X. Ранее Зеленский заявил, что Украина не гарантирует безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве."Однажды психологи напишут книги, в которых попытаются расшифровать нынешнее стремление Украины к смерти", — отметил Фази.Это не первое резонансное высказывание Зеленского на эту тему. Он уже говорил о "болевых точках" России и о том, что в Москве якобы "правильно переживают" из-за парада к 80-летию Победы. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что торжественное мероприятие состоится, россияне будут с гордостью наблюдать за ним.На прошлой неделе Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. Зеленский отверг предложение России.

https://ria.ru/20250505/zelenskij-2015055476.html

https://ria.ru/20250505/dubinskiy-2015033129.html

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