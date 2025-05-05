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"Воля к смерти": в США сделали тяжелое признание об Украине - РИА Новости, 05.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 05.05.2025 (обновлено: 16:29 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/ssha-2015090828.html
"Воля к смерти": в США сделали тяжелое признание об Украине
"Воля к смерти": в США сделали тяжелое признание об Украине - РИА Новости, 05.05.2025
"Воля к смерти": в США сделали тяжелое признание об Украине
Угрозы Владимира Зеленского в адрес Москвы на 9 мая свидетельствуют о подсознательной воле к смерти киевского режима, такое мнение выразил американский... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T16:06:00+03:00
2025-05-05T16:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес Москвы на 9 мая свидетельствуют о подсознательной воле к смерти киевского режима, такое мнение выразил американский журналист Томас Фази в соцсети X. Ранее Зеленский заявил, что Украина не гарантирует безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве."Однажды психологи напишут книги, в которых попытаются расшифровать нынешнее стремление Украины к смерти", — отметил Фази.Это не первое резонансное высказывание Зеленского на эту тему. Он уже говорил о "болевых точках" России и о том, что в Москве якобы "правильно переживают" из-за парада к 80-летию Победы. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что торжественное мероприятие состоится, россияне будут с гордостью наблюдать за ним.На прошлой неделе Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. Зеленский отверг предложение России.
https://ria.ru/20250505/zelenskij-2015055476.html
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в мире, москва, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Владимир Путин
"Воля к смерти": в США сделали тяжелое признание об Украине

Журналист Фази назвал угрозы Зеленского в адрес России волей к смерти

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес Москвы на 9 мая свидетельствуют о подсознательной воле к смерти киевского режима, такое мнение выразил американский журналист Томас Фази в соцсети X.
Ранее Зеленский заявил, что Украина не гарантирует безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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Вчера, 14:14
"Однажды психологи напишут книги, в которых попытаются расшифровать нынешнее стремление Украины к смерти", — отметил Фази.
Это не первое резонансное высказывание Зеленского на эту тему. Он уже говорил о "болевых точках" России и о том, что в Москве якобы "правильно переживают" из-за парада к 80-летию Победы. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что торжественное мероприятие состоится, россияне будут с гордостью наблюдать за ним.
На прошлой неделе Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. Зеленский отверг предложение России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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