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На Западе раскрыли, что США приготовили на Черном море - РИА Новости, 05.05.2025
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02:51 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/ssha-2014949064.html
На Западе раскрыли, что США приготовили на Черном море
На Западе раскрыли, что США приготовили на Черном море - РИА Новости, 05.05.2025
На Западе раскрыли, что США приготовили на Черном море
Чтобы осуществить черноморскую стратегию, США необходим союзник в виде Румынии, пишет National Interest. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T02:51:00+03:00
2025-05-05T02:51:00+03:00
в мире
румыния
сша
европа
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Чтобы осуществить черноморскую стратегию, США необходим союзник в виде Румынии, пишет National Interest."Ни один союзник не имеет более важного значения для обеспечения американских интересов в регионе, чем Румыния. Будучи прифронтовым членом НАТО и ЕС, Румыния стала якорем юго-востока Европы и может похвастаться доказанной военной солидарностью с Америкой, от Ирака до Афганистана", — указано в статье.Также в материале упоминается, что в Румынии ведут свою деятельность американские компании по добыче природного газа, и к 2027 году страна станет лидером по добыче голубого топлива в Европе."На военном фронте Румыния уже более двух десятилетий служит важнейшим логистическим узлом для вооруженных сил США. Ее стратегическое географическое положение как самого восточного европейского члена НАТО позволяло поддерживать американские операции в Ираке и Афганистане", — отмечает издание.В публикации также подчеркивается, что черноморская стратегия Штатов направлена на сдерживание России и защиту критически важной инфраструктуры, и американо-румынское партнерство стало ключевой основой этого плана.Ранее бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил в интервью Такеру Карлсону о риске развязывания НАТО третьей мировой войны из Румынии. Политик также отметил, что Бухарест может стать ключом к Черному морю и господству на Балканах.
https://ria.ru/20250504/ssha-2014913264.html
https://ria.ru/20250411/dzheordzhesku-2010596208.html
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в мире, румыния, сша, европа, нато, черное море
В мире, Румыния, США, Европа, НАТО, Черное море
На Западе раскрыли, что США приготовили на Черном море

National Interest: Румыния критически важна для стратегии США на Черном море

© AP Photo / Efrem LukatskyУчения НАТО Sea Breeze в Черном море
Учения НАТО Sea Breeze в Черном море - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Учения НАТО Sea Breeze в Черном море. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Чтобы осуществить черноморскую стратегию, США необходим союзник в виде Румынии, пишет National Interest.
"Ни один союзник не имеет более важного значения для обеспечения американских интересов в регионе, чем Румыния. Будучи прифронтовым членом НАТО и ЕС, Румыния стала якорем юго-востока Европы и может похвастаться доказанной военной солидарностью с Америкой, от Ирака до Афганистана", — указано в статье.
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Также в материале упоминается, что в Румынии ведут свою деятельность американские компании по добыче природного газа, и к 2027 году страна станет лидером по добыче голубого топлива в Европе.
"На военном фронте Румыния уже более двух десятилетий служит важнейшим логистическим узлом для вооруженных сил США. Ее стратегическое географическое положение как самого восточного европейского члена НАТО позволяло поддерживать американские операции в Ираке и Афганистане", — отмечает издание.
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В публикации также подчеркивается, что черноморская стратегия Штатов направлена на сдерживание России и защиту критически важной инфраструктуры, и американо-румынское партнерство стало ключевой основой этого плана.
Ранее бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил в интервью Такеру Карлсону о риске развязывания НАТО третьей мировой войны из Румынии. Политик также отметил, что Бухарест может стать ключом к Черному морю и господству на Балканах.
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