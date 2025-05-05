https://ria.ru/20250505/spetsoperatsiya-2015019308.html

ВС России нанесли удар по ремонтному предприятию украинского авиапрома

ВС России нанесли удар по ремонтному предприятию украинского авиапрома - РИА Новости, 05.05.2025

ВС России нанесли удар по ремонтному предприятию украинского авиапрома

ВС РФ поразили на Украине объекты инфраструктуры военного аэродрома и ремонтного предприятия авиационной промышленности, средства ПВО уничтожили 123 дрона,... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:30:00+03:00

2025-05-05T12:30:00+03:00

2025-05-05T12:34:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. ВС РФ поразили на Украине объекты инфраструктуры военного аэродрома и ремонтного предприятия авиационной промышленности, средства ПВО уничтожили 123 дрона, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военного аэродрома, ремонтного предприятия авиационной промышленности, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении.Средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 55452 беспилотных летательных аппарата, 605 зенитных ракетных комплексов, 23153 танка и других боевых бронированных машин, 1558 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24435 орудий полевой артиллерии и минометов, 35005 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)