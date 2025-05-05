https://ria.ru/20250505/spetsoperatsiya-2015019308.html
ВС России нанесли удар по ремонтному предприятию украинского авиапрома
ВС России нанесли удар по ремонтному предприятию украинского авиапрома - РИА Новости, 05.05.2025
ВС России нанесли удар по ремонтному предприятию украинского авиапрома
ВС РФ поразили на Украине объекты инфраструктуры военного аэродрома и ремонтного предприятия авиационной промышленности, средства ПВО уничтожили 123 дрона,... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:30:00+03:00
2025-05-05T12:30:00+03:00
2025-05-05T12:34:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. ВС РФ поразили на Украине объекты инфраструктуры военного аэродрома и ремонтного предприятия авиационной промышленности, средства ПВО уничтожили 123 дрона, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военного аэродрома, ремонтного предприятия авиационной промышленности, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении.Средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 55452 беспилотных летательных аппарата, 605 зенитных ракетных комплексов, 23153 танка и других боевых бронированных машин, 1558 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24435 орудий полевой артиллерии и минометов, 35005 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли удар по ремонтному предприятию украинского авиапрома
МО: ВС РФ нанесли удар по ремонтному предприятию авиапромышленности Украины
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. ВС РФ поразили на Украине объекты инфраструктуры военного аэродрома и ремонтного предприятия авиационной промышленности, средства ПВО уничтожили 123 дрона, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военного аэродрома, ремонтного предприятия авиационной промышленности, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении.
Средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 55452 беспилотных летательных аппарата, 605 зенитных ракетных комплексов, 23153 танка и других боевых бронированных машин, 1558 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24435 орудий полевой артиллерии и минометов, 35005 единиц специальной военной автомобильной техники.