https://ria.ru/20250505/spetsoperatsiya-2014953105.html

ВС России нанесли удар по орудиям ВСУ на Ореховском направлении

ВС России нанесли удар по орудиям ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 05.05.2025

ВС России нанесли удар по орудиям ВСУ на Ореховском направлении

Операторы FPV-дронов 58-й гвардейской армии российской группировки войск "Днепр" обнаружили и поразили два замаскированных артиллерийских орудия ВСУ на... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T05:05:00+03:00

2025-05-05T05:05:00+03:00

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специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 58-й гвардейской армии российской группировки войск "Днепр" обнаружили и поразили два замаскированных артиллерийских орудия ВСУ на дальности более 25 километров на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "На ореховском направлении в Запорожской области операторы FPV-дронов 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выявили и уничтожили замаскированные артиллерийские орудия ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны, российские операторы БПЛА непрерывно совершенствуют тактику, повышая эффективность выполнения сложных боевых задач. "Удалось поразить самоходную артиллерийскую установку ВСУ на дальности более 25 километров, буксируемое орудие - на 30 с лишним километров", - рассказал журналистам оператор FPV-дронов с позывным "Майкоп".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность