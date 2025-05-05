https://ria.ru/20250505/spetsoperatsiya-2014953105.html
ВС России нанесли удар по орудиям ВСУ на Ореховском направлении
ВС России нанесли удар по орудиям ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 05.05.2025
ВС России нанесли удар по орудиям ВСУ на Ореховском направлении
Операторы FPV-дронов 58-й гвардейской армии российской группировки войск "Днепр" обнаружили и поразили два замаскированных артиллерийских орудия ВСУ на... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T05:05:00+03:00
2025-05-05T05:05:00+03:00
2025-05-05T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 58-й гвардейской армии российской группировки войск "Днепр" обнаружили и поразили два замаскированных артиллерийских орудия ВСУ на дальности более 25 километров на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "На ореховском направлении в Запорожской области операторы FPV-дронов 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выявили и уничтожили замаскированные артиллерийские орудия ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны, российские операторы БПЛА непрерывно совершенствуют тактику, повышая эффективность выполнения сложных боевых задач. "Удалось поразить самоходную артиллерийскую установку ВСУ на дальности более 25 километров, буксируемое орудие - на 30 с лишним километров", - рассказал журналистам оператор FPV-дронов с позывным "Майкоп".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВС России нанесли удар по орудиям ВСУ на Ореховском направлении
Операторы FPV-дронов нанесли удар по орудиям ВСУ на Ореховском направлении