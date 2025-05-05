https://ria.ru/20250505/sochi-2015034702.html
В Сочи будут судить владельца хаски, напавших на ребенка
В Сочи будут судить владельца хаски, напавших на ребенка - РИА Новости, 05.05.2025
В Сочи будут судить владельца хаски, напавших на ребенка
Дело владельца двух хаски, в Сочи напавших на мальчика и нанесших ему тяжелые увечья, направлено в суд, сообщило управление СК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:10:00+03:00
2025-05-05T13:10:00+03:00
2025-05-05T13:10:00+03:00
происшествия
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СОЧИ, 5 мая – РИА Новости. Дело владельца двух хаски, в Сочи напавших на мальчика и нанесших ему тяжелые увечья, направлено в суд, сообщило управление СК РФ по Краснодарскому краю. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего хозяина собак, напавших на ребенка. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", – говорится в сообщении краевого ведомства. Отмечается, что мужчина признал вину, "дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу". По данным следствия, 26 февраля в садовом товариществе в Адлерском районе две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар. Владелец хаски, 48-летний местный житель, на допросе рассказал, что перед этим не кормил своих собак "некоторое время". Животных усыпили. Мальчика в начале марта перевезли в Москву, где ему делают пластические операции по восстановлению мягких тканей лица, лечение проходит в несколько этапов с перерывами.
https://ria.ru/20250402/malchik-2008981783.html
https://ria.ru/20250306/zakon-2003268303.html
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происшествия, россия, сочи, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Сочи, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Сочи будут судить владельца хаски, напавших на ребенка
В Сочи будут судить владельца двух хаски, напавших на мальчика