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Собянин и Любимова открыли выставку "Путь к Победе" - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:22 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/sobjanin-2015098094.html
Собянин и Любимова открыли выставку "Путь к Победе"
Собянин и Любимова открыли выставку "Путь к Победе" - РИА Новости, 05.05.2025
Собянин и Любимова открыли выставку "Путь к Победе"
Мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в понедельник открыли экспозицию "Путь к Победе" в Музее Победы на Поклонной... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T16:22:00+03:00
2025-05-05T16:22:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
днепр (город)
сергей собянин
ольга любимова
музей победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в понедельник открыли экспозицию "Путь к Победе" в Музее Победы на Поклонной горе. "Открылась самая центральная выставка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Спасибо огромное министерству культуры, совместный проект получился действительно очень интересным. Здесь (всё - ред.) от реальных исторических реликвий до великолепных панорам, современных инсталляций, сделано всё, чтобы почувствовать величие и героизм нашего народа в Победе в Великой Отечественной войне. Так что приглашаю всех, будет интересно и малышам, и взрослым", - сказал на открытии Собянин. Как отметила Любимова, экспозиция будет немного меняться в зависимости от событий, которые будут происходить в памятные даты. "Мы обрели новые 4 000 квадратных метров, это невероятная, современная, для молодежи и для малышей совсем сделанная экспозиция - яркая, современная, понятная. В том числе нам важно, что это труд около сотни музеев, военных музеев - настоящее братство наших музеев со всей страны, руководителей музеев, сотрудников, для которых было очень важно, чтобы в Москве их объекты, память об их героях была представлена на Поклонной горе", - добавила она. Экспозиция уже работает для организованных экскурсионных групп, а с 9 мая посетить ее смогут все желающие. В материалах пресс-службы отмечается, что мультимедийная экспозиция "Путь к Победе" создана Музеем Победы при поддержке правительства Москвы к 80-летию победоносного окончания Великой Отечественной войны. Масштабное музейное пространство открывает посетителям возможность пройти вместе с Красной Армией весь боевой путь, погрузиться в атмосферу солдатских ожесточенных боев и фронтовых будней. В экспозиции представлены реликвии из фондов Музея Победы, в том числе "Дерево Флерова" - фрагмент осины с вонзившимся в него после взрыва четырехметровым стальным лонжероном автомобиля ЗиС-6, на котором монтировалась пусковая установка "Катюши"; 2,5-метровая фарфоровая ваза, созданная в 1944 году мастерами Ленинградского фарфорового завода имени М. В. Ломоносова и подаренная И. В. Сталину на первую годовщину Великой Победы. Также в экспозиции представлен уникальный комплекс из шести диорам, переносящих зрителя в дни Битвы за Москву, Сталинградской битвы, обороны Ленинграда, Курской битвы, форсирования Днепра и штурма Берлина. Перед классическими батальными полотнами разворачивается динамичное действо: на специальных механизированных экранах транслируются короткие фильмы по пять-шесть минут, раскрывающие суть изображенных событий. Гости смогут ознакомиться и с Цифровой информационной библиотекой - это наиболее полное собрание оцифрованных исторических материалов о ратном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. В реализации проекта приняли участие около 100 музеев - членов Международного проекта "Территория Победы" и Ассоциации исторических и военно-исторических музеев из различных регионов России и стран СНГ, которые передали для экспонирования подлинные музейные предметы, среди которых личные вещи участников войны. В числе реликвий - томик Пушкина, пробитый немецким осколком и спасший жизнь будущему ученому Андрею Тимофееву; гимнастерка и шлемофон механика-водителя танка Т-34 Александры Ращупкиной, которая на протяжении трех лет под мужским именем сражалась на фронте, а о том, что она - женщина, однополчане узнали только в феврале 1945 года. Благодаря технологии "смарт-стекло" реликвии оживают, представляя карту боевых действий, в которых участвовал их владелец, и демонстрируя фотографии, видеоматериалы о его жизни и подвиге.
https://ria.ru/20250218/sobyanin-2000042560.html
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москва, днепр (город), сергей собянин, ольга любимова, музей победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Днепр (город), Сергей Собянин, Ольга Любимова, Музей Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Собянин и Любимова открыли выставку "Путь к Победе"

Собянин и Любимова открыли экспозицию "Путь к Победе" в Музее Победы в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Ольга Любимова и генеральный директор Музея Победы Александр Школьник на открытии новой экспозиции "Путь к Победе!" в Музее Победы на Поклонной горе в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Ольга Любимова и генеральный директор Музея Победы Александр Школьник на открытии новой экспозиции Путь к Победе! в Музее Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Ольга Любимова и генеральный директор Музея Победы Александр Школьник на открытии новой экспозиции "Путь к Победе!" в Музее Победы на Поклонной горе в Москве
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в понедельник открыли экспозицию "Путь к Победе" в Музее Победы на Поклонной горе.
"Открылась самая центральная выставка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Спасибо огромное министерству культуры, совместный проект получился действительно очень интересным. Здесь (всё - ред.) от реальных исторических реликвий до великолепных панорам, современных инсталляций, сделано всё, чтобы почувствовать величие и героизм нашего народа в Победе в Великой Отечественной войне. Так что приглашаю всех, будет интересно и малышам, и взрослым", - сказал на открытии Собянин.
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Как отметила Любимова, экспозиция будет немного меняться в зависимости от событий, которые будут происходить в памятные даты.
"Мы обрели новые 4 000 квадратных метров, это невероятная, современная, для молодежи и для малышей совсем сделанная экспозиция - яркая, современная, понятная. В том числе нам важно, что это труд около сотни музеев, военных музеев - настоящее братство наших музеев со всей страны, руководителей музеев, сотрудников, для которых было очень важно, чтобы в Москве их объекты, память об их героях была представлена на Поклонной горе", - добавила она.
Экспозиция уже работает для организованных экскурсионных групп, а с 9 мая посетить ее смогут все желающие.
В материалах пресс-службы отмечается, что мультимедийная экспозиция "Путь к Победе" создана Музеем Победы при поддержке правительства Москвы к 80-летию победоносного окончания Великой Отечественной войны. Масштабное музейное пространство открывает посетителям возможность пройти вместе с Красной Армией весь боевой путь, погрузиться в атмосферу солдатских ожесточенных боев и фронтовых будней. В экспозиции представлены реликвии из фондов Музея Победы, в том числе "Дерево Флерова" - фрагмент осины с вонзившимся в него после взрыва четырехметровым стальным лонжероном автомобиля ЗиС-6, на котором монтировалась пусковая установка "Катюши"; 2,5-метровая фарфоровая ваза, созданная в 1944 году мастерами Ленинградского фарфорового завода имени М. В. Ломоносова и подаренная И. В. Сталину на первую годовщину Великой Победы.
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Также в экспозиции представлен уникальный комплекс из шести диорам, переносящих зрителя в дни Битвы за Москву, Сталинградской битвы, обороны Ленинграда, Курской битвы, форсирования Днепра и штурма Берлина. Перед классическими батальными полотнами разворачивается динамичное действо: на специальных механизированных экранах транслируются короткие фильмы по пять-шесть минут, раскрывающие суть изображенных событий. Гости смогут ознакомиться и с Цифровой информационной библиотекой - это наиболее полное собрание оцифрованных исторических материалов о ратном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.
В реализации проекта приняли участие около 100 музеев - членов Международного проекта "Территория Победы" и Ассоциации исторических и военно-исторических музеев из различных регионов России и стран СНГ, которые передали для экспонирования подлинные музейные предметы, среди которых личные вещи участников войны. В числе реликвий - томик Пушкина, пробитый немецким осколком и спасший жизнь будущему ученому Андрею Тимофееву; гимнастерка и шлемофон механика-водителя танка Т-34 Александры Ращупкиной, которая на протяжении трех лет под мужским именем сражалась на фронте, а о том, что она - женщина, однополчане узнали только в феврале 1945 года. Благодаря технологии "смарт-стекло" реликвии оживают, представляя карту боевых действий, в которых участвовал их владелец, и демонстрируя фотографии, видеоматериалы о его жизни и подвиге.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваДнепр (город)Сергей СобянинОльга ЛюбимоваМузей Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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