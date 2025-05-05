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Собянин рассказал о новой индустриализации Москвы - РИА Новости, 05.05.2025
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14:44 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/sobjanin-2015068879.html
Собянин рассказал о новой индустриализации Москвы
Собянин рассказал о новой индустриализации Москвы - РИА Новости, 05.05.2025
Собянин рассказал о новой индустриализации Москвы
Москва в последние годы проживает процесс новой индустриализации, фиксируется рост обрабатывающего производства, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:44:00+03:00
2025-05-05T14:44:00+03:00
экономика
москва
россия
сергей собянин
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москва в последние годы проживает процесс новой индустриализации, фиксируется рост обрабатывающего производства, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Также растет промышленное производство, обрабатывающее производство. За последние годы мы, по сути, видим современную новую индустриализацию Москвы. Помните, эти процессы, когда заводы уезжали от нас в другие регионы? Сегодня мы видим обратный процесс, потому что сегодня высокотехнологичное производство требует соответствующих кадров", - сказал Собянин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Мэр подчеркнул, что обороты высокотехнологических производств, куда входят электроника, производство компьютеров и сложных технологий, в столице составляют почти треть от всей промышленности. "Последний год был взрывным для Москвы, потому что в накопленные инвестиции ввели целый ряд высокотехнологических производств, которые начали замещать импортные поставки оборудования. В связи с этим произошел скачок в 100%, что, конечно, впечатляет", - добавил Собянин.
https://ria.ru/20250505/moskva-2015062315.html
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экономика, москва, россия, сергей собянин, владимир путин
Экономика, Москва, Россия, Сергей Собянин, Владимир Путин
Собянин рассказал о новой индустриализации Москвы

Собянин: Москва в последние годы проживает процесс новой индустриализации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москва в последние годы проживает процесс новой индустриализации, фиксируется рост обрабатывающего производства, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Также растет промышленное производство, обрабатывающее производство. За последние годы мы, по сути, видим современную новую индустриализацию Москвы. Помните, эти процессы, когда заводы уезжали от нас в другие регионы? Сегодня мы видим обратный процесс, потому что сегодня высокотехнологичное производство требует соответствующих кадров", - сказал Собянин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Мэр Москвы Сергей Собянин на станции Кантемировская Замоскворецкой линии - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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Мэр подчеркнул, что обороты высокотехнологических производств, куда входят электроника, производство компьютеров и сложных технологий, в столице составляют почти треть от всей промышленности.
"Последний год был взрывным для Москвы, потому что в накопленные инвестиции ввели целый ряд высокотехнологических производств, которые начали замещать импортные поставки оборудования. В связи с этим произошел скачок в 100%, что, конечно, впечатляет", - добавил Собянин.
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ЭкономикаМоскваРоссияСергей СобянинВладимир Путин
 
 
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