https://ria.ru/20250505/slutskij-2015135618.html

Слуцкий прокомментировал первый тур президентских выборов в Румынии

Слуцкий прокомментировал первый тур президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 05.05.2025

Слуцкий прокомментировал первый тур президентских выборов в Румынии

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя первый тур президентских выборов в Румынии, заявил, что румыны продолжают выбирать... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T18:17:00+03:00

2025-05-05T18:17:00+03:00

2025-05-05T18:17:00+03:00

в мире

румыния

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леонид слуцкий (политик)

джордже симион

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя первый тур президентских выборов в Румынии, заявил, что румыны продолжают выбирать суверенитет страны и национальные интересы, а не кандидатов и цели, навязываемые Брюсселем. В Румынии накануне состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов. Мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов идет на втором месте, третье место у представителя нынешней правящей коалиции Крина Антонеску - 20,1% голосов. Второй тур выборов пройдет 18 мая. "Симиона, как и "отмененного" при вмешательстве извне кандидата Кэлина Джорджеску, вряд ли можно назвать удобной фигурой для Евросоюза. Джордже Симион выступает за отказ от "любой военной поддержки любой страны", включая Украину, при этом его нельзя назвать противником НАТО. Своим приоритетом лидер гонки считает укрепление позиций Румынии в Евросоюзе. Настрой румын очевиден: они продолжают выбирать суверенитет страны и национальные интересы, а не кандидатов и цели, навязываемые Брюсселем", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Слуцкий добавил, что в этом плане показательно отставание от Симиона практически вдвое мэра Бухареста Никушора Дана, настроенного "в пользу поддержки войны до последнего украинца". Депутат добавил, что в Еврокомиссии эти результаты предпочли не комментировать. "Однако это еще один "звонок" для Брюсселя: в странах старого Света все чаще побеждают евроскептики и ультраправые, все меньше европейцев выступают с позиций так называемого "единства", стремительно превращающегося в диктатуру брюссельских бюрократов", - заключил Слуцкий.

https://ria.ru/20250505/rumynija-2015112490.html

https://ria.ru/20250505/ek-2015073095.html

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в мире, румыния, брюссель, бухарест, леонид слуцкий (политик), джордже симион, госдума рф, нато, еврокомиссия