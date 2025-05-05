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Слуцкий прокомментировал первый тур президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 05.05.2025
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18:17 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/slutskij-2015135618.html
Слуцкий прокомментировал первый тур президентских выборов в Румынии
Слуцкий прокомментировал первый тур президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 05.05.2025
Слуцкий прокомментировал первый тур президентских выборов в Румынии
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя первый тур президентских выборов в Румынии, заявил, что румыны продолжают выбирать... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T18:17:00+03:00
2025-05-05T18:17:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя первый тур президентских выборов в Румынии, заявил, что румыны продолжают выбирать суверенитет страны и национальные интересы, а не кандидатов и цели, навязываемые Брюсселем. В Румынии накануне состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов. Мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов идет на втором месте, третье место у представителя нынешней правящей коалиции Крина Антонеску - 20,1% голосов. Второй тур выборов пройдет 18 мая. "Симиона, как и "отмененного" при вмешательстве извне кандидата Кэлина Джорджеску, вряд ли можно назвать удобной фигурой для Евросоюза. Джордже Симион выступает за отказ от "любой военной поддержки любой страны", включая Украину, при этом его нельзя назвать противником НАТО. Своим приоритетом лидер гонки считает укрепление позиций Румынии в Евросоюзе. Настрой румын очевиден: они продолжают выбирать суверенитет страны и национальные интересы, а не кандидатов и цели, навязываемые Брюсселем", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Слуцкий добавил, что в этом плане показательно отставание от Симиона практически вдвое мэра Бухареста Никушора Дана, настроенного "в пользу поддержки войны до последнего украинца". Депутат добавил, что в Еврокомиссии эти результаты предпочли не комментировать. "Однако это еще один "звонок" для Брюсселя: в странах старого Света все чаще побеждают евроскептики и ультраправые, все меньше европейцев выступают с позиций так называемого "единства", стремительно превращающегося в диктатуру брюссельских бюрократов", - заключил Слуцкий.
https://ria.ru/20250505/rumynija-2015112490.html
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в мире, румыния, брюссель, бухарест, леонид слуцкий (политик), джордже симион, госдума рф, нато, еврокомиссия
В мире, Румыния, Брюссель, Бухарест, Леонид Слуцкий (политик), Джордже Симион, Госдума РФ, НАТО, Еврокомиссия
Слуцкий прокомментировал первый тур президентских выборов в Румынии

Слуцкий: румыны продолжают выбирать суверенитет и национальные интересы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя первый тур президентских выборов в Румынии, заявил, что румыны продолжают выбирать суверенитет страны и национальные интересы, а не кандидатов и цели, навязываемые Брюсселем.
В Румынии накануне состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов. Мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов идет на втором месте, третье место у представителя нынешней правящей коалиции Крина Антонеску - 20,1% голосов. Второй тур выборов пройдет 18 мая.
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"Симиона, как и "отмененного" при вмешательстве извне кандидата Кэлина Джорджеску, вряд ли можно назвать удобной фигурой для Евросоюза. Джордже Симион выступает за отказ от "любой военной поддержки любой страны", включая Украину, при этом его нельзя назвать противником НАТО. Своим приоритетом лидер гонки считает укрепление позиций Румынии в Евросоюзе. Настрой румын очевиден: они продолжают выбирать суверенитет страны и национальные интересы, а не кандидатов и цели, навязываемые Брюсселем", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Слуцкий добавил, что в этом плане показательно отставание от Симиона практически вдвое мэра Бухареста Никушора Дана, настроенного "в пользу поддержки войны до последнего украинца".
Депутат добавил, что в Еврокомиссии эти результаты предпочли не комментировать. "Однако это еще один "звонок" для Брюсселя: в странах старого Света все чаще побеждают евроскептики и ультраправые, все меньше европейцев выступают с позиций так называемого "единства", стремительно превращающегося в диктатуру брюссельских бюрократов", - заключил Слуцкий.
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В миреРумынияБрюссельБухарестЛеонид Слуцкий (политик)Джордже СимионГосдума РФНАТОЕврокомиссия
 
 
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