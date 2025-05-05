https://ria.ru/20250505/slovakiya-2015158150.html

Жителя Словакии задержали с партией кокаина на миллион евро

Жителя Словакии задержали с партией кокаина на миллион евро - РИА Новости, 05.05.2025

Жителя Словакии задержали с партией кокаина на миллион евро

Полиция в Словакии задержала мужчину, у которого была обнаружена партия кокаина на один миллион евро, сообщил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T20:46:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 5 мая - РИА Новости. Полиция в Словакии задержала мужчину, у которого была обнаружена партия кокаина на один миллион евро, сообщил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток. "Полиция задержала дилера с кокаином на рекордный один миллион евро", - написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети Facebook*, поздравив правоохранителей с успешной операцией. Словацкая полиция, в свою очередь, уточнила, что у 53-летнего мужчины, который был задержан на пограничном переходе с Австрией, было обнаружено более 9 килограммов кокаина, позже при обыске его дома правоохранители также изъяли оружие, сумму денег, превышающую 80 тысяч евро, и предметы, предназначенные для упаковки и распространения наркотиков.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250205/ukraina-1997530973.html

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в мире, словакия, наркотики