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Жителя Словакии задержали с партией кокаина на миллион евро - РИА Новости, 05.05.2025
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20:46 05.05.2025 (обновлено: 20:52 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/slovakiya-2015158150.html
Жителя Словакии задержали с партией кокаина на миллион евро
Жителя Словакии задержали с партией кокаина на миллион евро - РИА Новости, 05.05.2025
Жителя Словакии задержали с партией кокаина на миллион евро
Полиция в Словакии задержала мужчину, у которого была обнаружена партия кокаина на один миллион евро, сообщил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T20:46:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 5 мая - РИА Новости. Полиция в Словакии задержала мужчину, у которого была обнаружена партия кокаина на один миллион евро, сообщил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток. "Полиция задержала дилера с кокаином на рекордный один миллион евро", - написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети Facebook*, поздравив правоохранителей с успешной операцией. Словацкая полиция, в свою очередь, уточнила, что у 53-летнего мужчины, который был задержан на пограничном переходе с Австрией, было обнаружено более 9 килограммов кокаина, позже при обыске его дома правоохранители также изъяли оружие, сумму денег, превышающую 80 тысяч евро, и предметы, предназначенные для упаковки и распространения наркотиков.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250205/ukraina-1997530973.html
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в мире, словакия, наркотики
В мире, Словакия, Наркотики
Жителя Словакии задержали с партией кокаина на миллион евро

Полиция Словакии задержала дилера с кокаином на один миллион евро

© AP Photo / Lukas GrinajСловацкий полицейский
Словацкий полицейский - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Lukas Grinaj
Словацкий полицейский. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 5 мая - РИА Новости. Полиция в Словакии задержала мужчину, у которого была обнаружена партия кокаина на один миллион евро, сообщил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток.
"Полиция задержала дилера с кокаином на рекордный один миллион евро", - написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети Facebook*, поздравив правоохранителей с успешной операцией.
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Словацкая полиция, в свою очередь, уточнила, что у 53-летнего мужчины, который был задержан на пограничном переходе с Австрией, было обнаружено более 9 килограммов кокаина, позже при обыске его дома правоохранители также изъяли оружие, сумму денег, превышающую 80 тысяч евро, и предметы, предназначенные для упаковки и распространения наркотиков.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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