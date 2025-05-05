https://ria.ru/20250505/skelajs-2014980206.html

Умер актер из "Прослушки" и "Клана Сопрано" Чарли Скелайс

Умер актер из "Прослушки" и "Клана Сопрано" Чарли Скелайс - РИА Новости, 05.05.2025

Умер актер из "Прослушки" и "Клана Сопрано" Чарли Скелайс

Американский актер Чарли Скелайс, известный по ролям в сериалах "Прослушка" и "Клан Сопрано", скончался в возрасте 84 лет, сообщает издание Hollywood Reporter... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T09:49:00+03:00

2025-05-05T09:49:00+03:00

2025-05-05T09:49:00+03:00

культура

филадельфия

пенсильвания

кино и сериалы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2014978604_0:0:842:475_1920x0_80_0_0_55b6e64bc1361e9e8096e75824231033.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Американский актер Чарли Скелайс, известный по ролям в сериалах "Прослушка" и "Клан Сопрано", скончался в возрасте 84 лет, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на дочь актера Энн Мари Скелайс. "Чарли Скелайс, характерный актер из Филадельфии... скончался. Ему было 84 года", - говорится в публикации издания. Как отмечает Hollywood Reporter, актер умер 1 мая в доме престарелых в американском штате Пенсильвания после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера. Скелайс известен по роли портового рабочего и профсоюзного деятеля Томаса Пакузы по прозвищу "Лошадиная морда" во втором сезоне сериала "Прослушка", а также по роли тренера Молинаро в сериале "Клан Сопрано".

филадельфия

пенсильвания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

филадельфия, пенсильвания, кино и сериалы