https://ria.ru/20250505/skelajs-2014980206.html
Умер актер из "Прослушки" и "Клана Сопрано" Чарли Скелайс
Умер актер из "Прослушки" и "Клана Сопрано" Чарли Скелайс - РИА Новости, 05.05.2025
Умер актер из "Прослушки" и "Клана Сопрано" Чарли Скелайс
Американский актер Чарли Скелайс, известный по ролям в сериалах "Прослушка" и "Клан Сопрано", скончался в возрасте 84 лет, сообщает издание Hollywood Reporter... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T09:49:00+03:00
2025-05-05T09:49:00+03:00
2025-05-05T09:49:00+03:00
культура
филадельфия
пенсильвания
кино и сериалы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2014978604_0:0:842:475_1920x0_80_0_0_55b6e64bc1361e9e8096e75824231033.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Американский актер Чарли Скелайс, известный по ролям в сериалах "Прослушка" и "Клан Сопрано", скончался в возрасте 84 лет, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на дочь актера Энн Мари Скелайс. "Чарли Скелайс, характерный актер из Филадельфии... скончался. Ему было 84 года", - говорится в публикации издания. Как отмечает Hollywood Reporter, актер умер 1 мая в доме престарелых в американском штате Пенсильвания после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера. Скелайс известен по роли портового рабочего и профсоюзного деятеля Томаса Пакузы по прозвищу "Лошадиная морда" во втором сезоне сериала "Прослушка", а также по роли тренера Молинаро в сериале "Клан Сопрано".
филадельфия
пенсильвания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2014978604_113:0:820:530_1920x0_80_0_0_2bdb716ce1a2a302ba5acc923e4505d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филадельфия, пенсильвания, кино и сериалы
Культура, Филадельфия, Пенсильвания, Кино и сериалы
Умер актер из "Прослушки" и "Клана Сопрано" Чарли Скелайс
Актер из "Прослушки" и "Клана Сопрано" Чарли Скелайс умер в возрасте 84 лет