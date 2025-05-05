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Умер актер из "Прослушки" и "Клана Сопрано" Чарли Скелайс - РИА Новости, 05.05.2025
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Культура
 
09:49 05.05.2025
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Умер актер из "Прослушки" и "Клана Сопрано" Чарли Скелайс
Умер актер из "Прослушки" и "Клана Сопрано" Чарли Скелайс - РИА Новости, 05.05.2025
Умер актер из "Прослушки" и "Клана Сопрано" Чарли Скелайс
Американский актер Чарли Скелайс, известный по ролям в сериалах "Прослушка" и "Клан Сопрано", скончался в возрасте 84 лет, сообщает издание Hollywood Reporter... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T09:49:00+03:00
2025-05-05T09:49:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Американский актер Чарли Скелайс, известный по ролям в сериалах "Прослушка" и "Клан Сопрано", скончался в возрасте 84 лет, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на дочь актера Энн Мари Скелайс. "Чарли Скелайс, характерный актер из Филадельфии... скончался. Ему было 84 года", - говорится в публикации издания. Как отмечает Hollywood Reporter, актер умер 1 мая в доме престарелых в американском штате Пенсильвания после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера. Скелайс известен по роли портового рабочего и профсоюзного деятеля Томаса Пакузы по прозвищу "Лошадиная морда" во втором сезоне сериала "Прослушка", а также по роли тренера Молинаро в сериале "Клан Сопрано".
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филадельфия, пенсильвания, кино и сериалы
Культура, Филадельфия, Пенсильвания, Кино и сериалы
Умер актер из "Прослушки" и "Клана Сопрано" Чарли Скелайс

Актер из "Прослушки" и "Клана Сопрано" Чарли Скелайс умер в возрасте 84 лет

© HBOЧарли Скелайс в сериале "Клан Сопрано"
Чарли Скелайс в сериале Клан Сопрано - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© HBO
Чарли Скелайс в сериале "Клан Сопрано". Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Американский актер Чарли Скелайс, известный по ролям в сериалах "Прослушка" и "Клан Сопрано", скончался в возрасте 84 лет, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на дочь актера Энн Мари Скелайс.
«
"Чарли Скелайс, характерный актер из Филадельфии... скончался. Ему было 84 года", - говорится в публикации издания.
Как отмечает Hollywood Reporter, актер умер 1 мая в доме престарелых в американском штате Пенсильвания после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера.
Скелайс известен по роли портового рабочего и профсоюзного деятеля Томаса Пакузы по прозвищу "Лошадиная морда" во втором сезоне сериала "Прослушка", а также по роли тренера Молинаро в сериале "Клан Сопрано".
 
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