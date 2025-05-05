Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин поручил завести дело после нападения собаки на ребенка - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/sk-2015156490.html
Бастрыкин поручил завести дело после нападения собаки на ребенка
Бастрыкин поручил завести дело после нападения собаки на ребенка - РИА Новости, 05.05.2025
Бастрыкин поручил завести дело после нападения собаки на ребенка
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после появления информации о нападении собаки на 12-летнего мальчика в городе РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T20:31:00+03:00
2025-05-05T20:31:00+03:00
происшествия
россия
таганрог
ростовская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_833305a18f792c0960469c2ff2ff3654.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после появления информации о нападении собаки на 12-летнего мальчика в городе Таганроге Ростовской области, сообщается в информационном центре СК России. Ранее в соцсети появилось сообщение о том, что 3 мая в городе Таганроге Ростовской области собака породы "ротвейлер" выбежала за территорию частного дома и набросилась на 12-летнего мальчика, укусив его за предплечье. Ребенок был доставлен в медучреждение, ему потребовалось оперативное вмешательство. Согласно опубликованной информации, агрессивная собака регулярно находится на самовыгуле, нападает на домашних животных и проявляет агрессию в отношении местных жителей, в связи с чем они опасаются за свою безопасность. "Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападении собаки на ребенка в городе Таганроге Ростовской области", - говорится в сообщении СК РФ. Там же уточняется, что ростовские следователи по данному факту организовали процессуальную проверку, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20250225/sobaki-2001532636.html
россия
таганрог
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cc42cd19db5a483d73a4e30db9df0429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, таганрог, ростовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Таганрог, Ростовская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил завести дело после нападения собаки на ребенка

Бастрыкин поручил завести дело после нападения собаки на ребенка в Таганроге

© Фото : предоставлено СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : предоставлено СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после появления информации о нападении собаки на 12-летнего мальчика в городе Таганроге Ростовской области, сообщается в информационном центре СК России.
Ранее в соцсети появилось сообщение о том, что 3 мая в городе Таганроге Ростовской области собака породы "ротвейлер" выбежала за территорию частного дома и набросилась на 12-летнего мальчика, укусив его за предплечье. Ребенок был доставлен в медучреждение, ему потребовалось оперативное вмешательство. Согласно опубликованной информации, агрессивная собака регулярно находится на самовыгуле, нападает на домашних животных и проявляет агрессию в отношении местных жителей, в связи с чем они опасаются за свою безопасность.
"Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападении собаки на ребенка в городе Таганроге Ростовской области", - говорится в сообщении СК РФ.
Там же уточняется, что ростовские следователи по данному факту организовали процессуальную проверку, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Сотрудник СК на месте нападения собак на ребенка в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
В Ставрополе арестовали хозяйку собак, загрызших девятилетнюю девочку
25 февраля, 16:15
 
ПроисшествияРоссияТаганрогРостовская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала