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Бастрыкин поручил завести дело после нападения собаки на ребенка
Бастрыкин поручил завести дело после нападения собаки на ребенка - РИА Новости, 05.05.2025
Бастрыкин поручил завести дело после нападения собаки на ребенка
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после появления информации о нападении собаки на 12-летнего мальчика в городе РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T20:31:00+03:00
2025-05-05T20:31:00+03:00
2025-05-05T20:31:00+03:00
происшествия
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ростовская область
александр бастрыкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после появления информации о нападении собаки на 12-летнего мальчика в городе Таганроге Ростовской области, сообщается в информационном центре СК России. Ранее в соцсети появилось сообщение о том, что 3 мая в городе Таганроге Ростовской области собака породы "ротвейлер" выбежала за территорию частного дома и набросилась на 12-летнего мальчика, укусив его за предплечье. Ребенок был доставлен в медучреждение, ему потребовалось оперативное вмешательство. Согласно опубликованной информации, агрессивная собака регулярно находится на самовыгуле, нападает на домашних животных и проявляет агрессию в отношении местных жителей, в связи с чем они опасаются за свою безопасность. "Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападении собаки на ребенка в городе Таганроге Ростовской области", - говорится в сообщении СК РФ. Там же уточняется, что ростовские следователи по данному факту организовали процессуальную проверку, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20250225/sobaki-2001532636.html
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происшествия, россия, таганрог, ростовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Таганрог, Ростовская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил завести дело после нападения собаки на ребенка
Бастрыкин поручил завести дело после нападения собаки на ребенка в Таганроге