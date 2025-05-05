https://ria.ru/20250505/sk-2015156490.html

Бастрыкин поручил завести дело после нападения собаки на ребенка

Бастрыкин поручил завести дело после нападения собаки на ребенка - РИА Новости, 05.05.2025

Бастрыкин поручил завести дело после нападения собаки на ребенка

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после появления информации о нападении собаки на 12-летнего мальчика в городе РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T20:31:00+03:00

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2025-05-05T20:31:00+03:00

происшествия

россия

таганрог

ростовская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после появления информации о нападении собаки на 12-летнего мальчика в городе Таганроге Ростовской области, сообщается в информационном центре СК России. Ранее в соцсети появилось сообщение о том, что 3 мая в городе Таганроге Ростовской области собака породы "ротвейлер" выбежала за территорию частного дома и набросилась на 12-летнего мальчика, укусив его за предплечье. Ребенок был доставлен в медучреждение, ему потребовалось оперативное вмешательство. Согласно опубликованной информации, агрессивная собака регулярно находится на самовыгуле, нападает на домашних животных и проявляет агрессию в отношении местных жителей, в связи с чем они опасаются за свою безопасность. "Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападении собаки на ребенка в городе Таганроге Ростовской области", - говорится в сообщении СК РФ. Там же уточняется, что ростовские следователи по данному факту организовали процессуальную проверку, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20250225/sobaki-2001532636.html

россия

таганрог

ростовская область

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происшествия, россия, таганрог, ростовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)