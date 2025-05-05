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Экс-министра строительства Саратовской области отправили под домашний арест - РИА Новости, 05.05.2025
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20:06 05.05.2025 (обновлено: 20:07 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/sk-2015154295.html
Экс-министра строительства Саратовской области отправили под домашний арест
Экс-министра строительства Саратовской области отправили под домашний арест - РИА Новости, 05.05.2025
Экс-министра строительства Саратовской области отправили под домашний арест
Следователи предъявили бывшему министру строительства и ЖКХ Саратовской области Павлу Мигачеву обвинение по делу о незаконных выплатах чиновникам Росреестра, по РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T20:06:00+03:00
2025-05-05T20:07:00+03:00
происшествия
саратовская область
россия
вячеслав володин
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
госдума рф
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САРАТОВ, 5 мая - РИА Новости. Следователи предъявили бывшему министру строительства и ЖКХ Саратовской области Павлу Мигачеву обвинение по делу о незаконных выплатах чиновникам Росреестра, по решению суда фигурант отправлен под домашний арест, сообщили следственное управление СК РФ по региону и областная прокуратура. Ранее в СУСК по региону сообщили, что бывший министр строительства и ЖКХ области заподозрен в превышении полномочий из-за незаконной выплаты субсидии трем чиновникам Росреестра на 4 миллиона рублей в рамках реализации региональной жилищной программы, тогда как федеральные государственные гражданские служащие на нее права не имели. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что подозреваемым по делу проходит экс-министр Павел Мигачев. В СУСК пояснили РИА Новости, что после допроса в апреле в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. "На основе собранных доказательств бывшему министру строительства и ЖКХ Саратовской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ". Следствием установлено, что с января по декабрь 2021 года обвиняемый, действуя из личной заинтересованности... незаконно обеспечил выплату субсидий трем сотрудникам управления Росреестра на общую сумму более 4 миллионов рублей. На выделенные средства они приобрели квартиры в Саратове", - говорится в Telegram-канале СУСК. Ведомство отмечает, что по ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Прокуратура области в Telegram-канале уточняет, что домашний арест экс-министру избран на срок до 13 июня 2025 года. "Одновременно на основании материалов прокурорских проверок следственные органы также проверяют причастность Павла Мигачева к совершению других преступлений, связанных с реализацией на территории региона различных государственных и муниципальных программ", - говорится в сообщении. Мигачев занимал пост министра строительства и ЖКХ Саратовской области в 2019-2022 годах, а затем с 29 сентября 2022 года по 28 декабря 2023 года - заместителя председателя правительства региона, курирующего вопросы строительства. Своего поста он лишился после критики со стороны спикера Госдумы, уроженца региона Вячеслава Володина. Тогда Володин заявлял, что при наличии финансовых ресурсов в строительной сфере области "нет системной организации работы, проектирование завалено полностью". По его словам, при посещении им микрорайона "Солнечный-2" жители жаловались на двухкратное переполнение школ, при этом рядом строится новый микрорайон со школой в 550 мест при дефиците уже в 3 тысячи мест, и аналогичные проблемы в другом новом микрорайоне - "Зеленая горка".
https://ria.ru/20250321/grishin-2006377097.html
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происшествия, саратовская область, россия, вячеслав володин, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), госдума рф
Происшествия, Саратовская область, Россия, Вячеслав Володин, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Госдума РФ
Экс-министра строительства Саратовской области отправили под домашний арест

СК предъявил обвинение в экс-министру Саратовской области Мигачеву

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
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САРАТОВ, 5 мая - РИА Новости. Следователи предъявили бывшему министру строительства и ЖКХ Саратовской области Павлу Мигачеву обвинение по делу о незаконных выплатах чиновникам Росреестра, по решению суда фигурант отправлен под домашний арест, сообщили следственное управление СК РФ по региону и областная прокуратура.
Ранее в СУСК по региону сообщили, что бывший министр строительства и ЖКХ области заподозрен в превышении полномочий из-за незаконной выплаты субсидии трем чиновникам Росреестра на 4 миллиона рублей в рамках реализации региональной жилищной программы, тогда как федеральные государственные гражданские служащие на нее права не имели. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что подозреваемым по делу проходит экс-министр Павел Мигачев. В СУСК пояснили РИА Новости, что после допроса в апреле в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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"На основе собранных доказательств бывшему министру строительства и ЖКХ Саратовской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ". Следствием установлено, что с января по декабрь 2021 года обвиняемый, действуя из личной заинтересованности... незаконно обеспечил выплату субсидий трем сотрудникам управления Росреестра на общую сумму более 4 миллионов рублей. На выделенные средства они приобрели квартиры в Саратове", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Ведомство отмечает, что по ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста.
Прокуратура области в Telegram-канале уточняет, что домашний арест экс-министру избран на срок до 13 июня 2025 года.
"Одновременно на основании материалов прокурорских проверок следственные органы также проверяют причастность Павла Мигачева к совершению других преступлений, связанных с реализацией на территории региона различных государственных и муниципальных программ", - говорится в сообщении.
Мигачев занимал пост министра строительства и ЖКХ Саратовской области в 2019-2022 годах, а затем с 29 сентября 2022 года по 28 декабря 2023 года - заместителя председателя правительства региона, курирующего вопросы строительства. Своего поста он лишился после критики со стороны спикера Госдумы, уроженца региона Вячеслава Володина. Тогда Володин заявлял, что при наличии финансовых ресурсов в строительной сфере области "нет системной организации работы, проектирование завалено полностью". По его словам, при посещении им микрорайона "Солнечный-2" жители жаловались на двухкратное переполнение школ, при этом рядом строится новый микрорайон со школой в 550 мест при дефиците уже в 3 тысячи мест, и аналогичные проблемы в другом новом микрорайоне - "Зеленая горка".
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