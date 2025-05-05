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В Самаре возбудили дело после драки мужчины с подростком-велосипедистом - РИА Новости, 05.05.2025
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13:07 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/sk-2015033604.html
В Самаре возбудили дело после драки мужчины с подростком-велосипедистом
В Самаре возбудили дело после драки мужчины с подростком-велосипедистом - РИА Новости, 05.05.2025
В Самаре возбудили дело после драки мужчины с подростком-велосипедистом
Следователи возбудили уголовное дело по факту драки мужчины с подростком-велосипедистом в Самаре, сообщило СУСК России по Самарской области в своем... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:07:00+03:00
2025-05-05T13:07:00+03:00
происшествия
россия
самара
самарская область
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САМАРА, 5 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту драки мужчины с подростком-велосипедистом в Самаре, сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале. Следователи нашли в соцмедиа информацию о том, что 4 мая на набережной в Самаре произошла драка, которую сняли на видео. По предварительным данным, в ходе конфликта 13-летний подросток получил телесные повреждения. На видео в соцсетях видно, как мужчина набросился на мальчика на велосипеде и несколько раз ударил его по лицу. Вокруг было много других подростков-велосипедистов, которые пытались остановить конфликт. "По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Самарской области Александра Воеводина возбуждено уголовное дело по публикации в сети интернет по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении регионального СУСК России. Позже мужчина, избивший мальчика, выложил в своих соцсетях видео с извинениями и своей версией произошедшего. Он сообщил, что когда попытался обойти группу подростков на велосипедах на набережной, они поехали на него. Один из них задел мужчину, он попытался остановить мальчика, после чего подросток якобы нецензурно высказался в его адрес. При этом мужчина вспомнил, что ранее уже встречал этого ребенка, и тогда он якобы тоже его оскорбил. "Молодой человек опять так поступил, и мои нервы сдали. Я когда смотрю видео, которое мне скинули, мне стыдно за то, что я сделал. Хочу извиниться перед ребенком и его родителями, я взрослый человек и не должен был так поступать", - сказал мужчина.
https://ria.ru/20250504/sk-2014900261.html
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происшествия, россия, самара, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самара, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самаре возбудили дело после драки мужчины с подростком-велосипедистом

СК возбудил дело после драки мужчины с велосипедистом в Самаре

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САМАРА, 5 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту драки мужчины с подростком-велосипедистом в Самаре, сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале.
Следователи нашли в соцмедиа информацию о том, что 4 мая на набережной в Самаре произошла драка, которую сняли на видео. По предварительным данным, в ходе конфликта 13-летний подросток получил телесные повреждения.
На видео в соцсетях видно, как мужчина набросился на мальчика на велосипеде и несколько раз ударил его по лицу. Вокруг было много других подростков-велосипедистов, которые пытались остановить конфликт.
"По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Самарской области Александра Воеводина возбуждено уголовное дело по публикации в сети интернет по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении регионального СУСК России.
Позже мужчина, избивший мальчика, выложил в своих соцсетях видео с извинениями и своей версией произошедшего. Он сообщил, что когда попытался обойти группу подростков на велосипедах на набережной, они поехали на него. Один из них задел мужчину, он попытался остановить мальчика, после чего подросток якобы нецензурно высказался в его адрес. При этом мужчина вспомнил, что ранее уже встречал этого ребенка, и тогда он якобы тоже его оскорбил.
"Молодой человек опять так поступил, и мои нервы сдали. Я когда смотрю видео, которое мне скинули, мне стыдно за то, что я сделал. Хочу извиниться перед ребенком и его родителями, я взрослый человек и не должен был так поступать", - сказал мужчина.
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