https://ria.ru/20250505/sirija-2015070990.html

На юге Сирии произошли столкновения между бедуинами и друзами

На юге Сирии произошли столкновения между бедуинами и друзами - РИА Новости, 05.05.2025

На юге Сирии произошли столкновения между бедуинами и друзами

Боестолкновения произошли между вооруженными группами бедуинов и друзскими отрядами самообороны в ночь на понедельник в районе военного аэропорта в провинции... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:52:00+03:00

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БЕЙРУТ, 5 мая - РИА Новости. Боестолкновения произошли между вооруженными группами бедуинов и друзскими отрядами самообороны в ночь на понедельник в районе военного аэропорта в провинции Сувейда на юге Сирии, рассказали РИА Новости осведомленные источники в провинции. "Бои начались после того, как вооружённые группы из числа бедуинов открыли минометный огонь по жилым домам в посёлке Сааля в Сувейде", - рассказал собеседник агентства. По данным источников боевики атаковали населённые пункты Сааля, Умм аль-Валад и ад-Дара в северо-западной части провинции. Накануне губернатор провинции Сувейда Мустафа аль-Бакур объявил о начале реализации положений соглашения, заключенного между властями и старейшинами и религиозными деятелями общины друзов. Документ предусматривает передачу контроля над безопасностью полиции и следственным органам, укомплектованным исключительно местными жителями, а также разблокировку и обеспечение безопасности трассы Дамаск - Суаейда. Ситуация на юге Сирии в провинции Сувейда резко обострилась на прошлой недели после появления в социальных сетях аудиозаписи, приписываемой одному из друзских шейхов, в которой якобы содержались оскорбления в адрес пророка Мухаммеда, что спровоцировало столкновения между друзскими отрядами самообороны и радикальными бандформированиями в Джармане, Сахнае и Ашрафийе-Сахнае в пригороде Дамаска. Позднее сирийские службы безопасности заявили, что запись была сфабрикована. Друзы являются этноконфессиональной группой арабов, которые проживают в Ливане, Сирии, Израиле и Иордании. После смены власти в Дамаске в конце прошлого года руководство Израиля ни раз заявило о приверженности защитить сирийских друзов от потенциального преследования со стороны радикальных элементов.

https://ria.ru/20250503/siriya-2014811615.html

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