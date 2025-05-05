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На юге Сирии произошли столкновения между бедуинами и друзами - РИА Новости, 05.05.2025
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14:52 05.05.2025 (обновлено: 14:53 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/sirija-2015070990.html
На юге Сирии произошли столкновения между бедуинами и друзами
На юге Сирии произошли столкновения между бедуинами и друзами - РИА Новости, 05.05.2025
На юге Сирии произошли столкновения между бедуинами и друзами
Боестолкновения произошли между вооруженными группами бедуинов и друзскими отрядами самообороны в ночь на понедельник в районе военного аэропорта в провинции... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:52:00+03:00
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БЕЙРУТ, 5 мая - РИА Новости. Боестолкновения произошли между вооруженными группами бедуинов и друзскими отрядами самообороны в ночь на понедельник в районе военного аэропорта в провинции Сувейда на юге Сирии, рассказали РИА Новости осведомленные источники в провинции. "Бои начались после того, как вооружённые группы из числа бедуинов открыли минометный огонь по жилым домам в посёлке Сааля в Сувейде", - рассказал собеседник агентства. По данным источников боевики атаковали населённые пункты Сааля, Умм аль-Валад и ад-Дара в северо-западной части провинции. Накануне губернатор провинции Сувейда Мустафа аль-Бакур объявил о начале реализации положений соглашения, заключенного между властями и старейшинами и религиозными деятелями общины друзов. Документ предусматривает передачу контроля над безопасностью полиции и следственным органам, укомплектованным исключительно местными жителями, а также разблокировку и обеспечение безопасности трассы Дамаск - Суаейда. Ситуация на юге Сирии в провинции Сувейда резко обострилась на прошлой недели после появления в социальных сетях аудиозаписи, приписываемой одному из друзских шейхов, в которой якобы содержались оскорбления в адрес пророка Мухаммеда, что спровоцировало столкновения между друзскими отрядами самообороны и радикальными бандформированиями в Джармане, Сахнае и Ашрафийе-Сахнае в пригороде Дамаска. Позднее сирийские службы безопасности заявили, что запись была сфабрикована. Друзы являются этноконфессиональной группой арабов, которые проживают в Ливане, Сирии, Израиле и Иордании. После смены власти в Дамаске в конце прошлого года руководство Израиля ни раз заявило о приверженности защитить сирийских друзов от потенциального преследования со стороны радикальных элементов.
https://ria.ru/20250503/siriya-2014811615.html
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в мире, сирия, дамаск (город), израиль
В мире, Сирия, Дамаск (город), Израиль
На юге Сирии произошли столкновения между бедуинами и друзами

На юге Сирии вооруженные группы бедуинов атаковали друзов в провинции Сувйеда

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕЙРУТ, 5 мая - РИА Новости. Боестолкновения произошли между вооруженными группами бедуинов и друзскими отрядами самообороны в ночь на понедельник в районе военного аэропорта в провинции Сувейда на юге Сирии, рассказали РИА Новости осведомленные источники в провинции.
"Бои начались после того, как вооружённые группы из числа бедуинов открыли минометный огонь по жилым домам в посёлке Сааля в Сувейде", - рассказал собеседник агентства.
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По данным источников боевики атаковали населённые пункты Сааля, Умм аль-Валад и ад-Дара в северо-западной части провинции.
Накануне губернатор провинции Сувейда Мустафа аль-Бакур объявил о начале реализации положений соглашения, заключенного между властями и старейшинами и религиозными деятелями общины друзов. Документ предусматривает передачу контроля над безопасностью полиции и следственным органам, укомплектованным исключительно местными жителями, а также разблокировку и обеспечение безопасности трассы Дамаск - Суаейда.
Ситуация на юге Сирии в провинции Сувейда резко обострилась на прошлой недели после появления в социальных сетях аудиозаписи, приписываемой одному из друзских шейхов, в которой якобы содержались оскорбления в адрес пророка Мухаммеда, что спровоцировало столкновения между друзскими отрядами самообороны и радикальными бандформированиями в Джармане, Сахнае и Ашрафийе-Сахнае в пригороде Дамаска. Позднее сирийские службы безопасности заявили, что запись была сфабрикована.
Друзы являются этноконфессиональной группой арабов, которые проживают в Ливане, Сирии, Израиле и Иордании. После смены власти в Дамаске в конце прошлого года руководство Израиля ни раз заявило о приверженности защитить сирийских друзов от потенциального преследования со стороны радикальных элементов.
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