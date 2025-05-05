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Симион лидирует в первом туре выборов президента Румынии

Симион лидирует в первом туре выборов президента Румынии - РИА Новости, 05.05.2025

Симион лидирует в первом туре выборов президента Румынии

Глава националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион лидирует в первом туре на выборах президента Румынии, свидетельствуют данные... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T09:16:00+03:00

2025-05-05T09:16:00+03:00

2025-05-05T20:07:00+03:00

румыния

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КИШИНЕВ, 5 мая — РИА Новости. Глава националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион лидирует в первом туре на выборах президента Румынии, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета всех бюллетеней с участков по стране и за рубежом.Так, политик набирает 41 процент голосов, на втором месте идет мэр Бухареста Никушор Дан с 21 процентом, на третьем — кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску с 20,1 процента.Согласно местному законодательству, победителем первого тура признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей, включенных в списки. Поскольку ни один из них не набирает больше 50 процентов, ЦИК должен объявить о проведении второго тура выборов 18 мая.В воскресенье в Румынии прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов:Взгляды СимионаПолитик уже заявил, что посвящает победу в первом туре Кэлину Джорджеску, который выиграл выборы осенью, но тогда конституционный суд отменил итоги голосования.Симион подчеркивал, что в случае своего избрания на пост главы государства Джорджеску может стать премьер-министром страны.Кроме того, кандидат в президенты выступал против продолжения военной помощи Украине, а также поддерживал идею объединения Молдавии и Румынии.Не в первый разВ ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.

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https://ria.ru/20250411/dzheordzhesku-2010596208.html

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