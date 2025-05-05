Симион лидирует в первом туре выборов президента Румынии
Симион лидирует в первом туре на выборах президента Румынии с 41% голосов
© Getty Images / Andrei PungovschiКандидат в президенты Румынии Джордже Симион
© Getty Images / Andrei Pungovschi
Кандидат в президенты Румынии Джордже Симион. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 мая — РИА Новости. Глава националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион лидирует в первом туре на выборах президента Румынии, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета всех бюллетеней с участков по стране и за рубежом.
Так, политик набирает 41 процент голосов, на втором месте идет мэр Бухареста Никушор Дан с 21 процентом, на третьем — кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску с 20,1 процента.
Согласно местному законодательству, победителем первого тура признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей, включенных в списки. Поскольку ни один из них не набирает больше 50 процентов, ЦИК должен объявить о проведении второго тура выборов 18 мая.
В воскресенье в Румынии прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов:
- лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион;
- независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан;
- кандидат от правящей партии, бывший глава сената Румынии Крин Антонеску;
- лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони;
- независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта;
- глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш;
- член Социал-либеральной гуманистической партии Румынии Лавиния Шандру;
- глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану;
- бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою;
- экс-министр образования Даниел Фунериу;
- лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.
Взгляды Симиона
Политик уже заявил, что посвящает победу в первом туре Кэлину Джорджеску, который выиграл выборы осенью, но тогда конституционный суд отменил итоги голосования.
Симион подчеркивал, что в случае своего избрания на пост главы государства Джорджеску может стать премьер-министром страны.
Кроме того, кандидат в президенты выступал против продолжения военной помощи Украине, а также поддерживал идею объединения Молдавии и Румынии.
Не в первый раз
В ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.
В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.