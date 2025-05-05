https://ria.ru/20250505/shtraf-2014941811.html

Юриста, плюнувшего в консульство России в Швейцарии, оштрафовали

Юриста, плюнувшего в консульство России в Швейцарии, оштрафовали - РИА Новости, 05.05.2025

Юриста, плюнувшего в консульство России в Швейцарии, оштрафовали

Прокуратура вынесла обвинительное заключение в отношении юриста, плюнувшего в здание консульского отдела посольства России в Берне во время пробежки, мужчина... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T00:04:00+03:00

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Прокуратура вынесла обвинительное заключение в отношении юриста, плюнувшего в здание консульского отдела посольства России в Берне во время пробежки, мужчина должен заплатить штраф в размере почти 7 тысяч франков (около 700 тысяч рублей), сообщает швейцарская газета Blick со ссылкой на вступившее в силу решение правоохранительных органов. По информации издания, в конце февраля швейцарский юрист вышел на вечернюю пробежку. Пробегая мимо консульского отдела диппредставительства РФ, мужчина, несогласный с нейтральной позицией Швейцарии по украинскому конфликту, в знак протеста плюнул в табличку на входе. "Федеральная прокуратура признала бегуна виновным в совершении "нападения на иностранный символ суверенитета". За это он будет оштрафован… в общей сложности на 6 900 франков (693 тысячи рублей). Бегун также должен оплатить процедурные расходы в размере 500 франков (50 тысяч рублей)", - пишет газета. Для ведения расследования понадобилось согласие министра юстиции страны Беата Янса, отмечается в статье. Оно необходимо, так как правонарушение носит политический характер и может привести к ухудшению отношений Швейцарии с иностранным государством. Мужчина не обжаловал решение о наложении штрафа, уточняет Blick.

https://rsport.ria.ru/20250408/ovechkin-2009965714.html

https://rsport.ria.ru/20250111/kabaev-1993292644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, швейцария, берн (кантон)