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Юриста, плюнувшего в консульство России в Швейцарии, оштрафовали - РИА Новости, 05.05.2025
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https://ria.ru/20250505/shtraf-2014941811.html
Юриста, плюнувшего в консульство России в Швейцарии, оштрафовали
Юриста, плюнувшего в консульство России в Швейцарии, оштрафовали - РИА Новости, 05.05.2025
Юриста, плюнувшего в консульство России в Швейцарии, оштрафовали
Прокуратура вынесла обвинительное заключение в отношении юриста, плюнувшего в здание консульского отдела посольства России в Берне во время пробежки, мужчина... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T00:04:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Прокуратура вынесла обвинительное заключение в отношении юриста, плюнувшего в здание консульского отдела посольства России в Берне во время пробежки, мужчина должен заплатить штраф в размере почти 7 тысяч франков (около 700 тысяч рублей), сообщает швейцарская газета Blick со ссылкой на вступившее в силу решение правоохранительных органов. По информации издания, в конце февраля швейцарский юрист вышел на вечернюю пробежку. Пробегая мимо консульского отдела диппредставительства РФ, мужчина, несогласный с нейтральной позицией Швейцарии по украинскому конфликту, в знак протеста плюнул в табличку на входе. "Федеральная прокуратура признала бегуна виновным в совершении "нападения на иностранный символ суверенитета". За это он будет оштрафован… в общей сложности на 6 900 франков (693 тысячи рублей). Бегун также должен оплатить процедурные расходы в размере 500 франков (50 тысяч рублей)", - пишет газета. Для ведения расследования понадобилось согласие министра юстиции страны Беата Янса, отмечается в статье. Оно необходимо, так как правонарушение носит политический характер и может привести к ухудшению отношений Швейцарии с иностранным государством. Мужчина не обжаловал решение о наложении штрафа, уточняет Blick.
https://rsport.ria.ru/20250408/ovechkin-2009965714.html
https://rsport.ria.ru/20250111/kabaev-1993292644.html
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в мире, россия, швейцария, берн (кантон)
В мире, Россия, Швейцария, Берн (кантон)
Юриста, плюнувшего в консульство России в Швейцарии, оштрафовали

Юрист, плюнувший в консульство России в Швейцарии, заплатит семь тысяч франков

© РИА Новости / Александр ВильфБерн
Берн - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Берн. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Прокуратура вынесла обвинительное заключение в отношении юриста, плюнувшего в здание консульского отдела посольства России в Берне во время пробежки, мужчина должен заплатить штраф в размере почти 7 тысяч франков (около 700 тысяч рублей), сообщает швейцарская газета Blick со ссылкой на вступившее в силу решение правоохранительных органов.
По информации издания, в конце февраля швейцарский юрист вышел на вечернюю пробежку. Пробегая мимо консульского отдела диппредставительства РФ, мужчина, несогласный с нейтральной позицией Швейцарии по украинскому конфликту, в знак протеста плюнул в табличку на входе.
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"Федеральная прокуратура признала бегуна виновным в совершении "нападения на иностранный символ суверенитета". За это он будет оштрафован… в общей сложности на 6 900 франков (693 тысячи рублей). Бегун также должен оплатить процедурные расходы в размере 500 франков (50 тысяч рублей)", - пишет газета.
Для ведения расследования понадобилось согласие министра юстиции страны Беата Янса, отмечается в статье. Оно необходимо, так как правонарушение носит политический характер и может привести к ухудшению отношений Швейцарии с иностранным государством.
Мужчина не обжаловал решение о наложении штрафа, уточняет Blick.
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