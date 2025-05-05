В ШОС назвали День Победы очень значимой датой для организации
Замгенсека ШОС Копылов назвал День Победы очень важной датой для организации
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВоенный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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ЧЖАНБЭЙ (Китай), 5 мая – РИА Новости. День Победы в Великой Отечественной войне является очень значимой датой для Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и входящих в нее государств, заявил РИА Новости в понедельник заместитель генерального секретаря ШОС Олег Копылов.
"Мы все видим, насколько эта дата важна и значима, насколько она остается в нашей памяти, в наших сердцах, в сердцах наших народов", - заявил Копылов.
Он добавил, что "как известно, подавляющее большинство стран-членов ШОС принимало участие в боях в составе антигитлеровской коалиции, поэтому для нас, как организации и стран в нее входящих, это очень значимая дата".
Церемония возложения, состоявшаяся в уезде Чжанбэй городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй на северо-востоке Китая, была посвящена 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Мемориальный комплекс расположен в 228 километрах от Пекина на вершине горы Ехулин, он состоит из трех основных элементов: монумента (обелиска) высотой 28,8 метра, мемориальной стелы, а также братской могилы павших героев.
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Первый памятник советским и монгольским воинам жители этого района установили сразу после освобождения от японских захватчиков, позже он был разрушен. В 1957 году был открыт существующий сегодня мемориальный комплекс. Изначально на мемориальной плите были выгравированы имена 53 советских и 13 монгольских воинов.
В 2017 году совместно посольством России в КНР, посольством Монголии в КНР и местными органами власти была проведена масштабная реставрация мемориала и установлена новая мемориальная плита, на которой увековечены имена 69 советских и 56 монгольских военнослужащих.
Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. На правом фланге Забайкальского фронта действовала советско-монгольская конно-механизированная группа в направлении города Чжанцзякоу и города Чэндэ. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих, Монгольской народно-революционной армии около - 200 военнослужащих.