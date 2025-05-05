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Андреасян рассказал о начале съемок новой экранизации "Войны и мира" - РИА Новости, 05.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:50 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/semki-2015127141.html
Андреасян рассказал о начале съемок новой экранизации "Войны и мира"
Андреасян рассказал о начале съемок новой экранизации "Войны и мира" - РИА Новости, 05.05.2025
Андреасян рассказал о начале съемок новой экранизации "Войны и мира"
Съемки новой экранизации романа Льва Толстого "Война и мир" начнутся осенью, сейчас проходят пробы на роли главных героев, сообщил режиссер Сарик Андреасян. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T17:50:00+03:00
2025-05-05T17:50:00+03:00
культура
лев толстой (писатель)
сарик андреасян
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Съемки новой экранизации романа Льва Толстого "Война и мир" начнутся осенью, сейчас проходят пробы на роли главных героев, сообщил режиссер Сарик Андреасян. "Готовимся к съемкам экранизации "Война и мир"! Проводим пробы на главных героев! Все секреты раскрывать нельзя, но съемки стартуют осенью", - написал он в своем совместном с женой - актрисой Лизой Моряк - Telegram-канале "Сарик и Моряк". В свою очередь Моряк добавила, что роль главной героини исполнит молодая, но совершеннолетняя актриса, так как Ростовой на момент встречи с Болконским "было 13 лет". "Открою вам секрет! Наташу Ростову буду играть не я", - написала она, обращаясь к подписчикам.
https://ria.ru/20250319/andreasjan-2005982329.html
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лев толстой (писатель), сарик андреасян
Культура, Лев Толстой (писатель), Сарик Андреасян
Андреасян рассказал о начале съемок новой экранизации "Войны и мира"

Режиссер Андреасян: съемки новой экранизации "Войны и мира" начнутся осенью

© Фото : САРИК И МОРЯК/TelegramПодготовка к съемкам экранизации романа "Война и мир"
Подготовка к съемкам экранизации романа Война и мир - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : САРИК И МОРЯК/Telegram
Подготовка к съемкам экранизации романа "Война и мир"
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Съемки новой экранизации романа Льва Толстого "Война и мир" начнутся осенью, сейчас проходят пробы на роли главных героев, сообщил режиссер Сарик Андреасян.
"Готовимся к съемкам экранизации "Война и мир"! Проводим пробы на главных героев! Все секреты раскрывать нельзя, но съемки стартуют осенью", - написал он в своем совместном с женой - актрисой Лизой Моряк - Telegram-канале "Сарик и Моряк".
В свою очередь Моряк добавила, что роль главной героини исполнит молодая, но совершеннолетняя актриса, так как Ростовой на момент встречи с Болконским "было 13 лет".
"Открою вам секрет! Наташу Ростову буду играть не я", - написала она, обращаясь к подписчикам.
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