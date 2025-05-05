https://ria.ru/20250505/semki-2015127141.html

Андреасян рассказал о начале съемок новой экранизации "Войны и мира"

Андреасян рассказал о начале съемок новой экранизации "Войны и мира" - РИА Новости, 05.05.2025

Андреасян рассказал о начале съемок новой экранизации "Войны и мира"

Съемки новой экранизации романа Льва Толстого "Война и мир" начнутся осенью, сейчас проходят пробы на роли главных героев, сообщил режиссер Сарик Андреасян. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T17:50:00+03:00

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культура

лев толстой (писатель)

сарик андреасян

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Съемки новой экранизации романа Льва Толстого "Война и мир" начнутся осенью, сейчас проходят пробы на роли главных героев, сообщил режиссер Сарик Андреасян. "Готовимся к съемкам экранизации "Война и мир"! Проводим пробы на главных героев! Все секреты раскрывать нельзя, но съемки стартуют осенью", - написал он в своем совместном с женой - актрисой Лизой Моряк - Telegram-канале "Сарик и Моряк". В свою очередь Моряк добавила, что роль главной героини исполнит молодая, но совершеннолетняя актриса, так как Ростовой на момент встречи с Болконским "было 13 лет". "Открою вам секрет! Наташу Ростову буду играть не я", - написала она, обращаясь к подписчикам.

https://ria.ru/20250319/andreasjan-2005982329.html

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лев толстой (писатель), сарик андреасян