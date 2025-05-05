https://ria.ru/20250505/sdelka-2015028787.html

В Кремле прокомментировали сделку США и Украины по природным ресурсам

В Кремле прокомментировали сделку США и Украины по природным ресурсам - РИА Новости, 05.05.2025

В Кремле прокомментировали сделку США и Украины по природным ресурсам

Соглашение США и Украины по природным ресурсам требует анализа, только после него можно делать какие-либо выводы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:53:00+03:00

2025-05-05T12:53:00+03:00

2025-05-05T12:53:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Соглашение США и Украины по природным ресурсам требует анализа, только после него можно делать какие-либо выводы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 2 мая сообщил, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая. "Здесь нужно анализировать само соглашение. Я, честно говоря, не знаком с текстом, не вникнув в детали, комментировать это соглашение невозможно. Пока не совсем понятно, о чем идет речь", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Украинский премьер Денис Шмыгаль 30 апреля заявил, что соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос руководства в Вашингтоне в фонд. Железняк 1 мая уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное, и оно будет иметь преимущество перед украинскими законами. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Кроме того, Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, а власти в Киеве обязуются обеспечить, чтобы третьи страны или компании не получали значительно более выгодных условий, чем фонд.

https://ria.ru/20250502/ugol-2014595625.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, сша, киев, дмитрий песков, денис шмыгаль, верховная рада украины, в мире