Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали сделку США и Украины по природным ресурсам - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/sdelka-2015028787.html
В Кремле прокомментировали сделку США и Украины по природным ресурсам
В Кремле прокомментировали сделку США и Украины по природным ресурсам - РИА Новости, 05.05.2025
В Кремле прокомментировали сделку США и Украины по природным ресурсам
Соглашение США и Украины по природным ресурсам требует анализа, только после него можно делать какие-либо выводы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:53:00+03:00
2025-05-05T12:53:00+03:00
украина
сша
киев
дмитрий песков
денис шмыгаль
верховная рада украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314654_51:0:2901:1603_1920x0_80_0_0_9a0b4357253ba18603d048ef0110f288.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Соглашение США и Украины по природным ресурсам требует анализа, только после него можно делать какие-либо выводы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 2 мая сообщил, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая. "Здесь нужно анализировать само соглашение. Я, честно говоря, не знаком с текстом, не вникнув в детали, комментировать это соглашение невозможно. Пока не совсем понятно, о чем идет речь", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Украинский премьер Денис Шмыгаль 30 апреля заявил, что соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос руководства в Вашингтоне в фонд. Железняк 1 мая уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное, и оно будет иметь преимущество перед украинскими законами. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Кроме того, Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, а власти в Киеве обязуются обеспечить, чтобы третьи страны или компании не получали значительно более выгодных условий, чем фонд.
https://ria.ru/20250502/ugol-2014595625.html
https://ria.ru/20250504/sdelka-2014906733.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314654_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_687dd5a018c35387b6ff2214610b09f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, киев, дмитрий песков, денис шмыгаль, верховная рада украины, в мире
Украина, США, Киев, Дмитрий Песков, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, В мире
В Кремле прокомментировали сделку США и Украины по природным ресурсам

Песков: соглашение США и Украины по природным ресурсам требует анализа

© РИА Новости / Алексей МайшевВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Соглашение США и Украины по природным ресурсам требует анализа, только после него можно делать какие-либо выводы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 2 мая сообщил, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Чтобы загнать в угол Россию, США и Украина красиво облапошили друг друга
2 мая, 08:00
"Здесь нужно анализировать само соглашение. Я, честно говоря, не знаком с текстом, не вникнув в детали, комментировать это соглашение невозможно. Пока не совсем понятно, о чем идет речь", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Украинский премьер Денис Шмыгаль 30 апреля заявил, что соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос руководства в Вашингтоне в фонд.
Железняк 1 мая уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное, и оно будет иметь преимущество перед украинскими законами. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Кроме того, Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, а власти в Киеве обязуются обеспечить, чтобы третьи страны или компании не получали значительно более выгодных условий, чем фонд.
Депутат Рады Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Депутат Рады рассказал о тайном протоколе к соглашению с США о недрах
4 мая, 17:46
 
УкраинаСШАКиевДмитрий ПесковДенис ШмыгальВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала