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В Раде потребовали опубликовать содержание сделки с США по ресурсам - РИА Новости, 05.05.2025
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11:59 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/sdelka-2015010658.html
В Раде потребовали опубликовать содержание сделки с США по ресурсам
В Раде потребовали опубликовать содержание сделки с США по ресурсам - РИА Новости, 05.05.2025
В Раде потребовали опубликовать содержание сделки с США по ресурсам
Депутат Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале потребовал опубликовать полное содержание сделки с США по ископаемым, включая все детали и технические... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:59:00+03:00
2025-05-05T11:59:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Депутат Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале потребовал опубликовать полное содержание сделки с США по ископаемым, включая все детали и технические условия. Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что сделка Украины и США по ископаемым состоит из нескольких элементов – рамочного соглашения и двух технических: о создании суверенного фонда между госагентствами США и Украины, и распределении обязанностей в фонде. Железняк заявлял, что текст двух дополнительных соглашений никто из депутатов не видел. "Народные депутаты осознают цену и вопрос и примут решение в интересах страны. Первоисточники включая технические условия, детали и другие "тонкие моменты" должны быть опубликованы. Украинцы умеют читать и анализировать текст. Нам не надо пересказывать содержание документов в Facebook*, одновременно его искажая", - написал Гетманцев. Ранее Владимир Зеленский заявил, что США должны "просто отменить визы" депутатам Верховной рады, которые не хотят ратифицировать соглашение с США об украинских недрах. По его словам, в Раде есть не просто отдельные парламентарии, а целые партии, придерживающиеся такого мнения. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк в пятницу сообщал, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250504/sdelka-2014841157.html
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в мире, сша, украина, киев, даниил гетманцев, владимир зеленский, михаил подоляк, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Киев, Даниил Гетманцев, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Верховная Рада Украины
В Раде потребовали опубликовать содержание сделки с США по ресурсам

Депутат Рады Гетманцев призвал опубликовать все детали сделки с США по ресурсам

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Верховной Рады Украины в Киеве
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Депутат Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале потребовал опубликовать полное содержание сделки с США по ископаемым, включая все детали и технические условия.
Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что сделка Украины и США по ископаемым состоит из нескольких элементов – рамочного соглашения и двух технических: о создании суверенного фонда между госагентствами США и Украины, и распределении обязанностей в фонде. Железняк заявлял, что текст двух дополнительных соглашений никто из депутатов не видел.
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"Народные депутаты осознают цену и вопрос и примут решение в интересах страны. Первоисточники включая технические условия, детали и другие "тонкие моменты" должны быть опубликованы. Украинцы умеют читать и анализировать текст. Нам не надо пересказывать содержание документов в Facebook*, одновременно его искажая", - написал Гетманцев.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что США должны "просто отменить визы" депутатам Верховной рады, которые не хотят ратифицировать соглашение с США об украинских недрах. По его словам, в Раде есть не просто отдельные парламентарии, а целые партии, придерживающиеся такого мнения.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк в пятницу сообщал, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Чтобы загнать в угол Россию, США и Украина красиво облапошили друг друга
2 мая, 08:00
 
В миреСШАУкраинаКиевДаниил ГетманцевВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякВерховная Рада Украины
 
 
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