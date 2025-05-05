https://ria.ru/20250505/sdelka-2015010658.html

В Раде потребовали опубликовать содержание сделки с США по ресурсам

В Раде потребовали опубликовать содержание сделки с США по ресурсам - РИА Новости, 05.05.2025

В Раде потребовали опубликовать содержание сделки с США по ресурсам

Депутат Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале потребовал опубликовать полное содержание сделки с США по ископаемым, включая все детали и технические... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T11:59:00+03:00

2025-05-05T11:59:00+03:00

2025-05-05T11:59:00+03:00

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михаил подоляк

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Депутат Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале потребовал опубликовать полное содержание сделки с США по ископаемым, включая все детали и технические условия. Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что сделка Украины и США по ископаемым состоит из нескольких элементов – рамочного соглашения и двух технических: о создании суверенного фонда между госагентствами США и Украины, и распределении обязанностей в фонде. Железняк заявлял, что текст двух дополнительных соглашений никто из депутатов не видел. "Народные депутаты осознают цену и вопрос и примут решение в интересах страны. Первоисточники включая технические условия, детали и другие "тонкие моменты" должны быть опубликованы. Украинцы умеют читать и анализировать текст. Нам не надо пересказывать содержание документов в Facebook*, одновременно его искажая", - написал Гетманцев. Ранее Владимир Зеленский заявил, что США должны "просто отменить визы" депутатам Верховной рады, которые не хотят ратифицировать соглашение с США об украинских недрах. По его словам, в Раде есть не просто отдельные парламентарии, а целые партии, придерживающиеся такого мнения. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк в пятницу сообщал, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250504/sdelka-2014841157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, киев, даниил гетманцев, владимир зеленский, михаил подоляк, верховная рада украины