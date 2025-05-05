В Раде потребовали опубликовать содержание сделки с США по ресурсам
Депутат Рады Гетманцев призвал опубликовать все детали сделки с США по ресурсам
Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Депутат Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале потребовал опубликовать полное содержание сделки с США по ископаемым, включая все детали и технические условия.
Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что сделка Украины и США по ископаемым состоит из нескольких элементов – рамочного соглашения и двух технических: о создании суверенного фонда между госагентствами США и Украины, и распределении обязанностей в фонде. Железняк заявлял, что текст двух дополнительных соглашений никто из депутатов не видел.
"Народные депутаты осознают цену и вопрос и примут решение в интересах страны. Первоисточники включая технические условия, детали и другие "тонкие моменты" должны быть опубликованы. Украинцы умеют читать и анализировать текст. Нам не надо пересказывать содержание документов в Facebook*, одновременно его искажая", - написал Гетманцев.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что США должны "просто отменить визы" депутатам Верховной рады, которые не хотят ратифицировать соглашение с США об украинских недрах. По его словам, в Раде есть не просто отдельные парламентарии, а целые партии, придерживающиеся такого мнения.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк в пятницу сообщал, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.
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