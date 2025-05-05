https://ria.ru/20250505/sanktsii-2015101629.html

В Словакии подали петицию о референдуме об отмене санкций против России

В Словакии подали петицию о референдуме об отмене санкций против России - РИА Новости, 05.05.2025

В Словакии подали петицию о референдуме об отмене санкций против России

Активисты Словацкого движения возрождения передали в канцелярию президента республики Петера Пеллегрини петицию с просьбой о проведении референдума об отмене... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T16:31:00+03:00

2025-05-05T16:31:00+03:00

2025-05-05T18:38:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 5 мая — РИА Новости. Активисты Словацкого движения возрождения передали в канцелярию президента республики Петера Пеллегрини петицию с просьбой о проведении референдума об отмене антироссийских санкций, рассказал корреспондент РИА Новости.В конце апреля глава политической партии DOMOV ("Дом — национальная партия") Павол Слота сообщил РИА Новости, что они собрали 356 593 подписи, превысив необходимый порог."Мы передаем в канцелярию 395 401 подпись, это очень хорошее количество, мы устали, но мы счастливы", — сказал лидер движения Роберт Швец.В понедельник в канцелярию президента Словакии занесли около 40 коробок, наполненных листами с подписями под петицией за отмену санкций против России.Согласно законодательству страны, чтобы провести референдум в республике, где проживают порядка 5,5 миллиона человек, необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей.В марте похожую инициативу предложили активисты словацкого гражданского объединения "Брат за брата". Они передали президенту страны петицию, которую подписали более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысячах. Тем не менее она не соответствовала требованиям об объявлении референдума, поскольку не содержала вопроса для него. Документ перенаправили в правительство.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250503/slovakija-2014788497.html

https://ria.ru/20250504/fitso-2014884002.html

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