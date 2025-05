https://ria.ru/20250505/sanktsii--2014896694.html

На подпись Трампу: в США готовы "адские" санкции против России по Украине

На подпись Трампу: в США готовы "адские" санкции против России по Украине

2025-05-05

Последние новости из США подтверждают справедливость американской поговорки It ain't over till it's over ("Ничего не закончено, пока это не закончено"), что примерно соответствует русскому "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь".Захватывающая смена эмоций и настроения публики, сопровождающая российско-американские переговоры по Украине, — это лишь реакция на некие промежуточные моменты, в то время как единственное, по поводу чего стоит радоваться или печалиться, — это физический конечный результат. Информационная война и вбросы — это неотъемлемая часть любых переговоров, и объем утечек с противоположной стороны за последние дни показывает, что кто-то очень хочет, чтобы наметившееся движение России и США друг к другу развернулось на 180 градусов.В рамках явно скоординированной информационной акции практически все ведущие западные СМИ в эти выходные вышли с громкими материалами, где со вкусом и смаком расписывается, что в администрации Трампа завершили работу над новыми масштабными экономическими санкциями против России, которые планируется в ближайшее время ввести, чтобы "усилить давление на Москву с целью заставить ее принять условия Трампа по прекращению войны на Украине". Среди объектов для удара — "Газпром" и крупные компании, работающие в сфере природных ресурсов и банковском секторе. По данным СМИ, Совет национальной безопасности США "хочет согласовать набор более карательных мер в отношении России". Курт Уолкер, бывший посланник США в НАТО и спецпредставитель США на переговорах по Украине, во время первой каденции Трампа заявил, что "это следующий этап давления на Россию", а некие американские чиновники по секрету сообщают: "в Вашингтоне растет разочарование из-за нежелания Путина прекращать войну на Украине". Правда, делается сносочка, что итоговое решение должен принять Трамп, но общий посыл понятен.Параллельно с этим появилась информация, что целая межпартийная коалиция из 72 американских сенаторов во главе с ярым русофобом Линдси Грэмом подготовила законопроект о "костедробительных санкциях" против России, которые предусматривают введение пошлин в 500 процентов на импорт из тех стран, которые покупают российские природные ресурсы.Талантливые авторы угрожающих публикаций напоминают читателям, что не так давно Трамп лично заявлял, что он "серьезно рассматривает" новые "огромные" санкции и пошлины против России, чтобы заставить ее заключить сделку по Украине (на условиях США).По версии западных аналитиков, смена риторики Трампа произошла после его встречи с Зеленским в Ватикане, где последний якобы за 15 минут уговорил американского президента ужесточить позицию по отношению к России. Другие не менее авторитетные источники утверждают, что "разворот" Трампа произошел после передачи ему Макроном в Риме некоего доклада, суть которого — "Путин водит Трампа за нос, Россия не собирается идти на мир и активно готовится к войне в Европе". Причем над формированием контекста хорошо поработали американцы, знакомые с психологией Трампа, который "вернулся с похорон Франциска совершенно в ином настроении".В иных публикациях делается упор на том, что "антироссийский разворот" происходит и в самой администрации Трампа. В частности, об этом должна свидетельствовать недавняя отставка Майка Уолтца с поста советника по нацбезопасности, чей пост теперь будет совмещать руководитель Госдепартамента Марко Рубио, который относится к вашингтонским "ястребам" и якобы не так давно противодействовал предложению Стивена Уиткоффа снять американские санкции с "Северного потока — 2".Масла в огонь подлили подробности недавней масштабной атаки ВСУ на Крым, где были впервые за долгое время задействованы ракеты Storm Shadow, а для поражения нашего Су-30СМ были использованы американские ракеты AIM-9 Sidewinder. По мнению ряда специалистов (в том числе отечественных), атака не могла быть проведена без участия разведки США, американской широкополосной цифровой космической связи Starlink и координации со стороны американских военных.До кучи на вишенку был водружен информационный торт в виде сообщений, что американцы таки возобновили военную помощь Украине (помимо продолжения "байденовских" поставок): например, вроде как этом году Киев может получить от США около 30 миллиардов долларов на военные нужды, а только что Госдеп вроде как утвердил запрос Киева на пакет услуг по обслуживанию истребителей F-16 на сумму 310,5 миллиона долларов.Как водится, западные информационные футболисты в итоге решили перебросить мяч на сторону России.The Washington Post: "Россия обеспокоена действиями США. Разворот в заметно потеплевших ранее российско-американских отношениях может омрачить празднование Путиным 9 мая 80-й годовщины Победы над нацистской Германией и усилить давление на Россию, чтобы она согласилась на существенное прекращение огня".The Guardian: "Сделка по минеральным ресурсам, подписанная двумя странами на этой неделе, может открыть путь к возобновлению поставок оружия из США".Politico: "В Белом доме нет единого мнения о том, что будет дальше. Это может повлечь за собой жесткие решения, включая прямое давление на Кремль, чего Трамп до сих пор не хотел делать".Очевидно, что теперь Россия должна опечалиться, испугаться и занервничать.Посудите сами: клиент уезжает, гипс снимают, сделка века с американцами может сорваться, да еще и адские санкции наложат. Что делать? Правильно: срочно соглашаться на то, что дают.На самом деле подобный топорный подход немного обиден и для нашего президента, и для нашей дипломатии — можно было сделать гораздо тоньше, креативнее и интереснее.Переговоры с американцами продолжаются сразу по нескольким трекам, и, как говорил Лавров, у нас нет привычки выкладывать в соцсети хайповые новости до тех пор, пока не будет железобетонного результата. Перемены настроения в Белом доме — это очень хорошо, но гораздо лучше, что таких перемен нет у Владимира Путина. В документальном фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" на вопрос "Вы внешне очень хладнокровный, сдержанный. Неужели никогда не возникает желания врезать?" он ответил: "Всегда".Россия не будет следить ни за чьим настроением — пусть этим занимаются в Киеве и европейских столицах. Мы знаем, чего мы хотим, и свою позицию озвучили много раз: мы на сто процентов за мир, который учитывает все законные требования России в отношении своей безопасности, и никакое давление этого не изменит.В том же фильме наш Верховный главнокомандующий спокойно сообщил: "У нас достаточно сил и средств для того, чтобы довести начатое в 2022-м году до логического завершения, с нужным для России результатом".Это значит, что мы готовы к любым перепадам и поворотам. Выбор теперь за нашими потенциальными партнерами.

