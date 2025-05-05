https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015146648.html

Премьер Румынии подал в отставку

Премьер Румынии подал в отставку - РИА Новости, 05.05.2025

Премьер Румынии подал в отставку

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку объявил об уходе в отставку, с таким заявлением он выступил после заседания возглавляемой им Социал-демократической... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T19:11:00+03:00

2025-05-05T19:11:00+03:00

2025-05-05T20:45:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 мая — РИА Новости. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку объявил об уходе в отставку, с таким заявлением он выступил после заседания возглавляемой им Социал-демократической партии."В декабре была создана коалиция с двумя целями: чтобы у нас было стабильное правительство с большинством в парламенте и чтобы <...> был кандидат, который станет президентом. Одно из двух не получилось, это значит, что коалиция в нынешнем составе нелегитимна. Я предложил коллегам по партии выйти из коалиции, что ведет к моей отставке с поста премьер-министра, что я сделаю после встречи с вами (журналистами. — Прим. ред.)", — сказал политик.По словам Чолаку, социал-демократы решили не поддерживать никого из кандидатов, вышедших во второй тур. При этом он опроверг возможность создания коалиции с партией "Альянс за объединение румын", которая поддерживает вышедшего во второй тур оппозиционера Джордже Симиона."Меня бы в любом случае сменил будущий президент. В будущем будет другая коалиция, которая будет управлять, эти дискуссии будут вестись после выборов президента. Думаю, что будущий президент обсудит вместе с партиями, которые могут создать коалицию, кто будет управлять правительством", — добавил премьер.Повторные выборы президента РумынииВ воскресенье в Румынии состоялся первый тур выборов президента, по результатам которого лидирует глава националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион с 41 процентом голосов. За ним идет мэр Бухареста Никушор Дан с 21 процентом, на третьем месте оказался кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску с 20,1 процента. Второй тур голосования пройдет 18 мая.При этом первый тур президентских выборов в Румынии состоялся в ноябре прошлого года. Тогда его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Конституционный суд республики 6 декабря аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности. Это решение вызвало протесты в стране.В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Тем не менее он подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.

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