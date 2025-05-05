Премьер Румынии предложит социал-демократам выйти из правящей коалиции
Чолаку предложит социал-демократам выйти из правящей коалиции Румынии
© AP Photo / Vadim GhirdaЖенщина с флагом Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Женщина с флагом Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил перед началом заседания Социал-демократической партии, что предложит политформированию выйти из состава правящей коалиции.
Парламентские выборы в Румынии прошли 1 декабря. Социал-демократическая партия (СДП), Национал-либеральная партия (НЛП), "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) и представители национальных меньшинств сформировали правящую коалицию. Коалиция выдвинула на пост президента экс-главу Сената Крина Антонеску, в первом туре он занял третье место.
"Я предложу коллегам из СДП выйти из этой коалиции. Если они проголосуют, то я сегодня подам заявление об отставке врио президента", - заявил Чолаку журналистам.
Он отметил, что в рамках выборов президента коалиция не смогла добиться поставленной перед собой цели.
В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов идет на втором месте. Второй тур выборов пройдет 18 мая.
Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.