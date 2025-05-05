https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015119697.html

Премьер Румынии предложит социал-демократам выйти из правящей коалиции

Премьер Румынии предложит социал-демократам выйти из правящей коалиции - РИА Новости, 05.05.2025

Премьер Румынии предложит социал-демократам выйти из правящей коалиции

Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил перед началом заседания Социал-демократической партии, что предложит политформированию выйти из состава правящей коалиции. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T17:24:00+03:00

2025-05-05T17:24:00+03:00

2025-05-05T17:25:00+03:00

в мире

румыния

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президентские выборы в румынии — 2025

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КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил перед началом заседания Социал-демократической партии, что предложит политформированию выйти из состава правящей коалиции. Парламентские выборы в Румынии прошли 1 декабря. Социал-демократическая партия (СДП), Национал-либеральная партия (НЛП), "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) и представители национальных меньшинств сформировали правящую коалицию. Коалиция выдвинула на пост президента экс-главу Сената Крина Антонеску, в первом туре он занял третье место. "Я предложу коллегам из СДП выйти из этой коалиции. Если они проголосуют, то я сегодня подам заявление об отставке врио президента", - заявил Чолаку журналистам. Он отметил, что в рамках выборов президента коалиция не смогла добиться поставленной перед собой цели. В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов идет на втором месте. Второй тур выборов пройдет 18 мая. Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.

https://ria.ru/20250505/rumynija-2015112490.html

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в мире, румыния, бухарест, сша, марчел чолаку, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025