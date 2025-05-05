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Премьер Румынии заявил о намерении подать в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2025
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17:11 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015114600.html
Премьер Румынии заявил о намерении подать в отставку, пишут СМИ
Премьер Румынии заявил о намерении подать в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2025
Премьер Румынии заявил о намерении подать в отставку, пишут СМИ
Премьер-министр Румынии, глава Социал-демократической партии (PSD Марчел Чолаку заявил лидерам правящей коалиции о намерении подать в отставку с поста главы... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T17:11:00+03:00
2025-05-05T17:11:00+03:00
в мире
румыния
бухарест
сша
марчел чолаку
кэлин джеорджеску
президентские выборы в румынии — 2025
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КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр Румынии, глава Социал-демократической партии (PSD Марчел Чолаку заявил лидерам правящей коалиции о намерении подать в отставку с поста главы правительства, сообщает в понедельник румынский портал G4Media, ссылаясь на свои источники. Ранее Чолаку заявлял о намерении оставаться на посту премьер-министра до 2026 года. В Румынии завершился первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов. Мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов идет на втором месте, третье место у представителя нынешней правящей коалиции PSD-PNL-UDMR Крина Антонеску - 20,1% голосов. "Чолаку сообщил, что намерен покинуть занимаемый пост, он уже провел переговоры с временно исполняющим обязанности президента Румынии Илией Боложаном. В качестве кандидатов на пост временного премьер-министра рассматриваются министр образования Даниэль Давид, вице-премьер Мариан Някшу и министр внутренних дел Кэтэлин Предою", - отмечает издание. Согласно информации источников, Даниэль Давид пользуется поддержкой Национальной либеральной партии (PNL) и действующего главы государства, его считают скорее технократом без ярко выраженной политической окраски. Някшу представляет Социал-демократическую партию (PSD) и считается "теневым премьером" в нынешнем кабинете Чолаку. Предою является временным председателем PNL, а также занимает пост вице-премьера и главы МВД. Издание отмечает, что внутри PSD уже началось давление на Чолаку с требованием уйти в отставку после поражения Антонеску. "Необходим новый премьер от PSD, Чолаку больше не имеет легитимности", - заявил один из лидеров партии на условиях анонимности. В прошлом году сам Чолаку не смог выйти во второй тур президентских выборов, уступив независимому кандидату Кэлину Джеорджеску и председателю партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елене Ласкони. Позже Конституционный суд Румынии аннулировал результаты этого голосования. Тогда власти объяснили свое решение предполагаемым иностранным вмешательством через социальные сети, что вызвало массовые протесты и критику, в том числе со стороны США и РФ.
https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015048451.html
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в мире, румыния, бухарест, сша, марчел чолаку, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, Бухарест, США, Марчел Чолаку, Кэлин Джеорджеску, Президентские выборы в Румынии — 2025
Премьер Румынии заявил о намерении подать в отставку, пишут СМИ

G4Media: Чолаку заявил лидерам правящей коалиции о намерении подать в отставку

© AP Photo / Vadim GhirdaПремьер-министр Румынии Марчел Чолаку
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр Румынии, глава Социал-демократической партии (PSD Марчел Чолаку заявил лидерам правящей коалиции о намерении подать в отставку с поста главы правительства, сообщает в понедельник румынский портал G4Media, ссылаясь на свои источники.
Ранее Чолаку заявлял о намерении оставаться на посту премьер-министра до 2026 года. В Румынии завершился первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов. Мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов идет на втором месте, третье место у представителя нынешней правящей коалиции PSD-PNL-UDMR Крина Антонеску - 20,1% голосов.
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"Чолаку сообщил, что намерен покинуть занимаемый пост, он уже провел переговоры с временно исполняющим обязанности президента Румынии Илией Боложаном. В качестве кандидатов на пост временного премьер-министра рассматриваются министр образования Даниэль Давид, вице-премьер Мариан Някшу и министр внутренних дел Кэтэлин Предою", - отмечает издание.
Согласно информации источников, Даниэль Давид пользуется поддержкой Национальной либеральной партии (PNL) и действующего главы государства, его считают скорее технократом без ярко выраженной политической окраски. Някшу представляет Социал-демократическую партию (PSD) и считается "теневым премьером" в нынешнем кабинете Чолаку. Предою является временным председателем PNL, а также занимает пост вице-премьера и главы МВД.
Издание отмечает, что внутри PSD уже началось давление на Чолаку с требованием уйти в отставку после поражения Антонеску.
"Необходим новый премьер от PSD, Чолаку больше не имеет легитимности", - заявил один из лидеров партии на условиях анонимности.
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Позже Конституционный суд Румынии аннулировал результаты этого голосования. Тогда власти объяснили свое решение предполагаемым иностранным вмешательством через социальные сети, что вызвало массовые протесты и критику, в том числе со стороны США и РФ.
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В миреРумынияБухарестСШАМарчел ЧолакуКэлин ДжеорджескуПрезидентские выборы в Румынии — 2025
 
 
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