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Премьер Румынии может объявить об отставке, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2025
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16:57 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015108374.html
Премьер Румынии может объявить об отставке, пишут СМИ
Премьер Румынии может объявить об отставке, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2025
Премьер Румынии может объявить об отставке, пишут СМИ
Премьер Румынии Марчел Чолаку может во вторник объявить о своей отставке из-за результатов первого тура выборов президента, сообщает в понедельник агентство... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T16:57:00+03:00
2025-05-05T16:57:00+03:00
в мире
румыния
бухарест
сша
марчел чолаку
кэлин джеорджеску
президентские выборы в румынии — 2025
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КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Премьер Румынии Марчел Чолаку может во вторник объявить о своей отставке из-за результатов первого тура выборов президента, сообщает в понедельник агентство Agerpres со ссылкой на источники в правительстве. В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов идет на втором месте, третье место у представителя нынешней правящей коалиции Крина Антонеску - 20,1% голосов. Второй тур выборов пройдет 18 мая. "Премьер-министр Марчел Чолаку заявил на заседании правящей коалиции, что он объявит о своей отставке с поста премьер-министра во вторник после предварительной дискуссии со своими коллегами в руководстве Социал-демократической партии", - сообщает агентство. Лидеры правящей коалиции встретились в понедельник, чтобы обсудить результаты первого тура президентских выборов. Помимо этого, запланировано заседание Национального политического совет Социал-демократической партии. Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
https://ria.ru/20250505/ek-2015073095.html
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в мире, румыния, бухарест, сша, марчел чолаку, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, Бухарест, США, Марчел Чолаку, Кэлин Джеорджеску, Президентские выборы в Румынии — 2025
Премьер Румынии может объявить об отставке, пишут СМИ

Agerpres: премьер Румынии Чолаку может объявить об отставке из-за итогов выборов

© Sputnik / OsmatescoМарчел Чолаку
Марчел Чолаку - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Sputnik / Osmatesco
Марчел Чолаку. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Премьер Румынии Марчел Чолаку может во вторник объявить о своей отставке из-за результатов первого тура выборов президента, сообщает в понедельник агентство Agerpres со ссылкой на источники в правительстве.
В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов идет на втором месте, третье место у представителя нынешней правящей коалиции Крина Антонеску - 20,1% голосов. Второй тур выборов пройдет 18 мая.
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"Премьер-министр Марчел Чолаку заявил на заседании правящей коалиции, что он объявит о своей отставке с поста премьер-министра во вторник после предварительной дискуссии со своими коллегами в руководстве Социал-демократической партии", - сообщает агентство.
Лидеры правящей коалиции встретились в понедельник, чтобы обсудить результаты первого тура президентских выборов. Помимо этого, запланировано заседание Национального политического совет Социал-демократической партии.
Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
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В миреРумынияБухарестСШАМарчел ЧолакуКэлин ДжеорджескуПрезидентские выборы в Румынии — 2025
 
 
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