Премьер Румынии может объявить об отставке, пишут СМИ
Agerpres: премьер Румынии Чолаку может объявить об отставке из-за итогов выборов
© Sputnik / OsmatescoМарчел Чолаку
© Sputnik / Osmatesco
Марчел Чолаку. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Премьер Румынии Марчел Чолаку может во вторник объявить о своей отставке из-за результатов первого тура выборов президента, сообщает в понедельник агентство Agerpres со ссылкой на источники в правительстве.
В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов идет на втором месте, третье место у представителя нынешней правящей коалиции Крина Антонеску - 20,1% голосов. Второй тур выборов пройдет 18 мая.
"Премьер-министр Марчел Чолаку заявил на заседании правящей коалиции, что он объявит о своей отставке с поста премьер-министра во вторник после предварительной дискуссии со своими коллегами в руководстве Социал-демократической партии", - сообщает агентство.
Лидеры правящей коалиции встретились в понедельник, чтобы обсудить результаты первого тура президентских выборов. Помимо этого, запланировано заседание Национального политического совет Социал-демократической партии.
Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.