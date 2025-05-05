https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015108374.html

Премьер Румынии может объявить об отставке, пишут СМИ

Премьер Румынии может объявить об отставке, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2025

Премьер Румынии может объявить об отставке, пишут СМИ

Премьер Румынии Марчел Чолаку может во вторник объявить о своей отставке из-за результатов первого тура выборов президента, сообщает в понедельник агентство... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T16:57:00+03:00

2025-05-05T16:57:00+03:00

2025-05-05T16:57:00+03:00

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румыния

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президентские выборы в румынии — 2025

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КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Премьер Румынии Марчел Чолаку может во вторник объявить о своей отставке из-за результатов первого тура выборов президента, сообщает в понедельник агентство Agerpres со ссылкой на источники в правительстве. В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов идет на втором месте, третье место у представителя нынешней правящей коалиции Крина Антонеску - 20,1% голосов. Второй тур выборов пройдет 18 мая. "Премьер-министр Марчел Чолаку заявил на заседании правящей коалиции, что он объявит о своей отставке с поста премьер-министра во вторник после предварительной дискуссии со своими коллегами в руководстве Социал-демократической партии", - сообщает агентство. Лидеры правящей коалиции встретились в понедельник, чтобы обсудить результаты первого тура президентских выборов. Помимо этого, запланировано заседание Национального политического совет Социал-демократической партии. Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.

https://ria.ru/20250505/ek-2015073095.html

https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015048451.html

румыния

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сша

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в мире, румыния, бухарест, сша, марчел чолаку, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025