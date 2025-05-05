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Французский политик назвал результаты выборов в Румынии отрицанием ЕС - РИА Новости, 05.05.2025
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13:46 05.05.2025 (обновлено: 14:49 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015048451.html
Французский политик назвал результаты выборов в Румынии отрицанием ЕС
Французский политик назвал результаты выборов в Румынии отрицанием ЕС - РИА Новости, 05.05.2025
Французский политик назвал результаты выборов в Румынии отрицанием ЕС
Результаты лидера оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона на президентских выборах в Румынии стали свидетельством отрицания... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:46:00+03:00
2025-05-05T14:49:00+03:00
в мире
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флориан филиппо
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виктор понта
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ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Результаты лидера оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона на президентских выборах в Румынии стали свидетельством отрицания войны с Россией и политики Евросоюза, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. В Румынии в воскресенье состоялся первый тур президентских выборов. Согласно данным ЦИК, Симион набирает 41% голосов и занимает первое место, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов идет на втором месте, третье место у представителя нынешней правящей коалиции Крина Антонеску - 20,1% голосов. "Этот результат, безусловно, стал значительным отрицанием ЕС, отрицанием тех, кто хочет бороться с суверенитетом наций, и тех, кто хочет войны с Россией", - сказал Филиппо. Политик выразил надежду, что Симион одержит победу на выборах и изменит нынешний курс Румынии в отношении ЕС и Украины. "Однако я опасаюсь ЕС, который является диктатурой. Он мог бы в период до второго тура 18 мая попытаться повлиять на результаты или даже добиться повторного аннулирования выборов", - добавил он. На пост президента Румынии претендовали 11 кандидатов: лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей партии, бывший глава Сената Румынии Крин Антонеску, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони, независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта, глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Второй тур президентских выборов в Румынии запланирован на 18 мая. Нынешние выборы связаны с самым громким политическим скандалом в Румынии, поскольку президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года, во второй тур тогда вышли прозападный политик Елена Ласкони и независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, однако конституционный суд страны отменил итоги голосования. Более того, лидера гонки Джеорджеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников. Отмена выборов привела к массовым протестам в декабре со стороны оппозиционных сил Румынии.
https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015027378.html
https://ria.ru/20250504/senator-2014889663.html
https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014429068.html
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в мире, румыния, бухарест, россия, флориан филиппо, кэлин джеорджеску, виктор понта, евросоюз, джордже симион, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, Бухарест, Россия, Флориан Филиппо, Кэлин Джеорджеску, Виктор Понта, Евросоюз, Джордже Симион, Президентские выборы в Румынии — 2025
Французский политик назвал результаты выборов в Румынии отрицанием ЕС

Филиппо: выборы президента Румынии показали отрицание политики ЕС и войны с РФ

© AP Photo / Vadim GhirdaКандидат в президенты Румынии Джеордже Симион
Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Результаты лидера оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона на президентских выборах в Румынии стали свидетельством отрицания войны с Россией и политики Евросоюза, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
В Румынии в воскресенье состоялся первый тур президентских выборов. Согласно данным ЦИК, Симион набирает 41% голосов и занимает первое место, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов идет на втором месте, третье место у представителя нынешней правящей коалиции Крина Антонеску - 20,1% голосов.
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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Вчера, 12:49
"Этот результат, безусловно, стал значительным отрицанием ЕС, отрицанием тех, кто хочет бороться с суверенитетом наций, и тех, кто хочет войны с Россией", - сказал Филиппо.
Политик выразил надежду, что Симион одержит победу на выборах и изменит нынешний курс Румынии в отношении ЕС и Украины.
«
"Однако я опасаюсь ЕС, который является диктатурой. Он мог бы в период до второго тура 18 мая попытаться повлиять на результаты или даже добиться повторного аннулирования выборов", - добавил он.
На пост президента Румынии претендовали 11 кандидатов: лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей партии, бывший глава Сената Румынии Крин Антонеску, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони, независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта, глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.
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Спикер парламента Румынии испортила бюллетень на выборах
4 мая, 15:06
Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.
Второй тур президентских выборов в Румынии запланирован на 18 мая.
Нынешние выборы связаны с самым громким политическим скандалом в Румынии, поскольку президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года, во второй тур тогда вышли прозападный политик Елена Ласкони и независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, однако конституционный суд страны отменил итоги голосования. Более того, лидера гонки Джеорджеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников. Отмена выборов привела к массовым протестам в декабре со стороны оппозиционных сил Румынии.
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4 мая, 00:25
 
В миреРумынияБухарестРоссияФлориан ФилиппоКэлин ДжеорджескуВиктор ПонтаЕвросоюзДжордже СимионПрезидентские выборы в Румынии — 2025
 
 
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