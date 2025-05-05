https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015027378.html

Кремль прокомментировал выборы в Румынии

Кремль прокомментировал выборы в Румынии - РИА Новости, 05.05.2025

Кремль прокомментировал выборы в Румынии

Румынские избиратели на выборах президента были лишены возможности отдать свой голос за одного из фаворитов гонки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:49:00+03:00

2025-05-05T12:49:00+03:00

2025-05-05T14:48:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Румынские избиратели на выборах президента были лишены возможности отдать свой голос за одного из фаворитов гонки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Румынии в воскресенье состоялся первый тур президентских выборов. Согласно данным ЦИК, Симион набирает 41% голосов и занимает первое место, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов идет на втором месте, третье место у представителя нынешней правящей коалиции Крина Антонеску - 20,1% голосов. "Можно сказать одно, что один из фаворитов этих выборов был абсолютно волюнтаристски, собственно, выброшен из гонки предвыборной. Поэтому в любом случае избиратели румынские были лишены права отдать свой голос за того, за кого они хотят. Вот это можно констатировать однозначно", - сказал Песков журналистам, комментируя выборы в Румынии. На пост президента Румынии претендовали 11 кандидатов: лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей партии, бывший глава Сената Румынии Крин Антонеску, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони, независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта, глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Второй тур президентских выборов в Румынии запланирован на 18 мая. Нынешние выборы связаны с самым громким политическим скандалом в Румынии, поскольку президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года, во второй тур тогда вышли прозападный политик Елена Ласкони и независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, однако конституционный суд страны отменил итоги голосования. Более того, лидера гонки Джеорджеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников. Отмена выборов привела к массовым протестам в декабре со стороны оппозиционных сил Румынии.

https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014912000.html

https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014879997.html

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