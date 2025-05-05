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Симион набирает в первом туре выборов президента Румынии 40,96 процента - РИА Новости, 05.05.2025
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08:11 05.05.2025 (обновлено: 14:49 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/rumyniya-2014962703.html
Симион набирает в первом туре выборов президента Румынии 40,96 процента
Симион набирает в первом туре выборов президента Румынии 40,96 процента - РИА Новости, 05.05.2025
Симион набирает в первом туре выборов президента Румынии 40,96 процента
Глава националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион лидирует в первом туре на выборах президента Румынии, свидетельствуют данные... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T08:11:00+03:00
2025-05-05T14:49:00+03:00
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КИШИНЕВ, 5 мая — РИА Новости. Глава националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион лидирует в первом туре на выборах президента Румынии, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета всех бюллетеней с участков по стране.Так, политик набирает 40,96% голосов, на втором месте идет мэр Бухареста Никушор Дан с 20,99%, на третьем — кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску с 20,07%.Согласно местному законодательству, победителем первого тура признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей, включенных в списки. Поскольку ни один из них не набирает больше 50%, ЦИК должен объявить о проведении второго тура выборов 18 мая.В воскресенье в Румынии прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов:Не в первый разВ ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.
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в мире, румыния, джордже симион, виктор понта, бухарест, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, Джордже Симион, Виктор Понта, Бухарест, Президентские выборы в Румынии — 2025
Симион набирает в первом туре выборов президента Румынии 40,96 процента

Симион лидирует в первом туре на выборах президента Румынии с 40,96% голосов

© AP Photo / Andreea AlexandruЛидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион
Лидер партии Альянс за объединение румын (AUR) Джордже Симион - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 мая — РИА Новости. Глава националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион лидирует в первом туре на выборах президента Румынии, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета всех бюллетеней с участков по стране.
Так, политик набирает 40,96% голосов, на втором месте идет мэр Бухареста Никушор Дан с 20,99%, на третьем — кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску с 20,07%.
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Согласно местному законодательству, победителем первого тура признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей, включенных в списки. Поскольку ни один из них не набирает больше 50%, ЦИК должен объявить о проведении второго тура выборов 18 мая.
В воскресенье в Румынии прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов:
  • лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион;
  • независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан;
  • кандидат от правящей партии, бывший глава сената Румынии Крин Антонеску;
  • лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони;
  • независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта;
  • глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш;
  • член Социал-либеральной гуманистической партии Румынии Лавиния Шандру;
  • глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану;
  • бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою;
  • экс-министр образования Даниел Фунериу;
  • лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.
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Не в первый раз

В ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.
В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.
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