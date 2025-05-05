https://ria.ru/20250505/rumyniya-2014962703.html

Симион набирает в первом туре выборов президента Румынии 40,96 процента

Симион набирает в первом туре выборов президента Румынии 40,96 процента - РИА Новости, 05.05.2025

Симион набирает в первом туре выборов президента Румынии 40,96 процента

Глава националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион лидирует в первом туре на выборах президента Румынии, свидетельствуют данные... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T08:11:00+03:00

2025-05-05T08:11:00+03:00

2025-05-05T14:49:00+03:00

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президентские выборы в румынии — 2025

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КИШИНЕВ, 5 мая — РИА Новости. Глава националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион лидирует в первом туре на выборах президента Румынии, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета всех бюллетеней с участков по стране.Так, политик набирает 40,96% голосов, на втором месте идет мэр Бухареста Никушор Дан с 20,99%, на третьем — кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску с 20,07%.Согласно местному законодательству, победителем первого тура признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей, включенных в списки. Поскольку ни один из них не набирает больше 50%, ЦИК должен объявить о проведении второго тура выборов 18 мая.В воскресенье в Румынии прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов:Не в первый разВ ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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