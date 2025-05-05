https://ria.ru/20250505/rumyniya-2014945288.html

Кандидат в президенты Румынии Антонеску признал поражение

Кандидат в президенты Румынии Антонеску признал поражение - РИА Новости, 05.05.2025

Кандидат в президенты Румынии Антонеску признал поражение

Кандидат от правящей коалиции Румынии Крин Антонеску, который уступает в первом туре выборов главы государства мэру Бухареста Никушору Дану, признал свое... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T01:02:00+03:00

2025-05-05T01:02:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Кандидат от правящей коалиции Румынии Крин Антонеску, который уступает в первом туре выборов главы государства мэру Бухареста Никушору Дану, признал свое поражение, сообщает портал Hotnews.В Румынии в воскресенье прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Данные ЦИК после подсчета 98,22% голосов показывают, что лидер оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" Джеордже Симион набирает 40,28% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан - 20,74% голосов. Антонеску на третьем месте - у него 20,54% голосов и разрыв продолжает увеличиваться."У нас есть предварительные результаты, и я думаю, что они неоспоримы. Голоса говорят за себя, граждане высказались, очень жаль", - приводит портал заявление Антонеску, которое он сделал в своем избирательном штабе.Он заявил, что ему было приятно вернуться в политическую жизнь, поблагодарил избирателей, а также три партии из правящей коалиции, которые его поддержали."Жизнь идет дальше. Я не знаю, что будет дальше делать коалиция, я не был ее частью, политическое решение об их поддержке во втором туре принадлежит только им", - добавил политик.На пост президента Румынии претендуют 11 кандидатов: лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей партии, бывший глава Сената Румынии Крин Антонеску, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони, независимы й кандидат, бывший премьер Виктор Понта, глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.Нынешние выборы связаны с самым громким политическим скандалом в Румынии, поскольку президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года, во второй тур тогда вышли прозападный политик Елена Ласкони и независимый кандидат Джеорджеску, однако конституционный суд страны отменил итоги голосования. Более того, лидера гонки Джеорджеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников. Отмена выборов привела к массовым протестам в декабре со стороны оппозиционных сил Румынии.

https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014938976.html

https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014429068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния, бухарест, виктор понта