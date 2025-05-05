https://ria.ru/20250505/rumyniya-2014943477.html

Мэр Бухареста занимает второе место на выборах президента Румынии

Мэр Бухареста занимает второе место на выборах президента Румынии - РИА Новости, 05.05.2025

Мэр Бухареста занимает второе место на выборах президента Румынии

Мэр Бухареста Никушор Дан вышел на второе место в I туре выборов президента Румынии, свидетельствуют данные ЦИК по итогу подсчета 97,57 процента голосов. РИА Новости, 05.05.2025

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Мэр Бухареста Никушор Дан вышел на второе место в I туре выборов президента Румынии, свидетельствуют данные ЦИК по итогу подсчета 97,57 процента голосов.Таким образом, он обогнал кандидата от правящей коалиции Крина Антонеску, набрав 20,65 процента голосов против 20,64 процента. На первом месте пока продолжает оставаться лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион, которого поддержали 40,14 процента избирателей.Антонеску признал поражение.Согласно местному законодательству, победителем первого тура признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей, включенных в списки. Поскольку пока ни один из них не набирает больше 50%, ЦИК может объявить о проведении второго тура выборов 18 мая.В воскресенье в Румынии прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. На пост главы государства претендуют 11 кандидатов:Не в первый разВ ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.

https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014921553.html

https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014912000.html

https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014429068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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