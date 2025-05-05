https://ria.ru/20250505/rumynija-2015112490.html

Ле Пен прокомментировала результаты первого тура выборов президента Румынии

Ле Пен прокомментировала результаты первого тура выборов президента Румынии - РИА Новости, 05.05.2025

Ле Пен прокомментировала результаты первого тура выборов президента Румынии

Румыния вернула руководству Евросоюза бумеранг, отдав большинство голосов в первом туре президентских выборов за лидера националистического "Альянса за... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T17:07:00+03:00

2025-05-05T17:07:00+03:00

2025-05-05T17:08:00+03:00

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президентские выборы в румынии — 2025

джордже симион

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ПАРИЖ, 5 мая – РИА Новости. Румыния вернула руководству Евросоюза бумеранг, отдав большинство голосов в первом туре президентских выборов за лидера националистического "Альянса за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона, заявила в понедельник лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен на своей странице в соцсети X. Ранее Симион набрал в первом туре гонки 41% голосов, заняв таким образом лидирующую позицию. "Румыния только что преподнесла (главе Еврокомиссии - ред.) мадам фон дер Ляйен очень хороший бумеранг", - написала Ле Пен. В Румынии в воскресенье состоялся первый тур президентских выборов. Согласно данным ЦИК, Симион набирает 41% голосов и занимает первое место, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов идет на втором месте, третье место у представителя нынешней правящей коалиции Крина Антонеску - 20,1% голосов. На пост президента Румынии претендовали 11 кандидатов: лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей партии, бывший глава Сената Румынии Крин Антонеску, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони, независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта, глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Второй тур президентских выборов в Румынии запланирован на 18 мая.

https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015069844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, румыния, бухарест, марин ле пен, виктор понта, еврокомиссия, президентские выборы в румынии — 2025, джордже симион