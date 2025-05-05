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Экономист посоветовал российским туристам в Турции использовать рубли

Экономист посоветовал российским туристам в Турции использовать рубли - РИА Новости, 05.05.2025

Экономист посоветовал российским туристам в Турции использовать рубли

Использование российскими туристами евро и рубля на отдыхе в Турции на данный момент является более приемлемым из-за укрепляющегося курса российской валюты,... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T07:09:00+03:00

2025-05-05T07:09:00+03:00

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АНКАРА, 5 мая - РИА Новости. Использование российскими туристами евро и рубля на отдыхе в Турции на данный момент является более приемлемым из-за укрепляющегося курса российской валюты, заявил РИА Новости турецкий экономист Хикмет Байдар. Официальный курс доллара от ЦБ РФ, завершивший 2024 год на отметке в 101,68 рубля, к концу апреля стабилизировался в районе 81-82,5 рубля. А расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, даже опускался ниже 80 рублей за доллар - впервые с 19 июня прошлого года. Как комментировал в апреле РИА Новости метрдотель одного из популярных отелей в курортном районе Белек, укрепление рубля сделает Турцию более привлекательным направлением для российских туристов и снизит стоимость их отдыха на курортах республики. "Укрепление рубля сделает Турцию более привлекательной для российских туристов в плане получения услуг по приемлемой цене. Использование евро и рубля для российских туристов на отдыхе в Турции на данный момент более приемлемо, на мой взгляд. Рубль сейчас укрепляется и по мере завершения конфликта на Украине, переговоров РФ и США может еще более укрепиться", - заявил экономист. Турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой 5 марта заявлял, что власти в Анкаре ожидают в этом году более семи миллионов россиян, аналогичное количество туристов ждут и из Германии. В 2019 году был установлен рекорд: тогда Турцию посетили более семи миллионов россиян. В 2024 году РФ лидировала по числу посетивших республику туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян.

https://ria.ru/20240809/turtsija-1965098244.html

https://ria.ru/20240813/turtsiya-1965841184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новости - туризм, турция, россия, белек, туризм