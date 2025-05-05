Экономист посоветовал российским туристам в Турции использовать рубли
Турецкий экономист Байдар: использование рубля в Турции более приемлемо
Деньги . Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 мая - РИА Новости. Использование российскими туристами евро и рубля на отдыхе в Турции на данный момент является более приемлемым из-за укрепляющегося курса российской валюты, заявил РИА Новости турецкий экономист Хикмет Байдар.
Официальный курс доллара от ЦБ РФ, завершивший 2024 год на отметке в 101,68 рубля, к концу апреля стабилизировался в районе 81-82,5 рубля. А расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, даже опускался ниже 80 рублей за доллар - впервые с 19 июня прошлого года. Как комментировал в апреле РИА Новости метрдотель одного из популярных отелей в курортном районе Белек, укрепление рубля сделает Турцию более привлекательным направлением для российских туристов и снизит стоимость их отдыха на курортах республики.
Турция поставила условие Западу по российским туристам, заявил эксперт
9 августа 2024, 07:11
"Укрепление рубля сделает Турцию более привлекательной для российских туристов в плане получения услуг по приемлемой цене. Использование евро и рубля для российских туристов на отдыхе в Турции на данный момент более приемлемо, на мой взгляд. Рубль сейчас укрепляется и по мере завершения конфликта на Украине, переговоров РФ и США может еще более укрепиться", - заявил экономист.
Турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой 5 марта заявлял, что власти в Анкаре ожидают в этом году более семи миллионов россиян, аналогичное количество туристов ждут и из Германии. В 2019 году был установлен рекорд: тогда Турцию посетили более семи миллионов россиян. В 2024 году РФ лидировала по числу посетивших республику туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян.
В Турции заявили, что россияне продолжают приезжать в страну
13 августа 2024, 07:07