https://ria.ru/20250505/rpts-2015163155.html

Патриарх Кирилл в новой книге рассказал, что вынудило Россию начать СВО

Патриарх Кирилл в новой книге рассказал, что вынудило Россию начать СВО - РИА Новости, 05.05.2025

Патриарх Кирилл в новой книге рассказал, что вынудило Россию начать СВО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей новой книге "Родина. Вера. Победа" делится размышлениями о том, "что вынудило страну вступить в вооруженное... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T22:00:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей новой книге "Родина. Вера. Победа" делится размышлениями о том, "что вынудило страну вступить в вооруженное противостояние в 2022 году", а также рассказывает о социальной и патриотической деятельности Русской православной церкви во время проведения СВО, сообщается на сайте РПЦ. "В издательстве Московской патриархии вышла в свет новая книга патриарха Московского и всея Руси Кирилла "Родина. Вера. Победа". Патриарх Кирилл рассказывает о героизме прошлых поколений, как и ради чего пришлось воевать русским воинам и почему они одержали победу, несмотря на значительное превосходство сил противника в Невской битве, во время польско-литовской интервенции 1609-1612 годов, в Отечественную войну 1812 года и в Великую Отечественную войну", - говорится в сообщении. Также автор книги раскрывает смысл патриотизма, подвига, жертвенности. Так, согласно его концепции, патриотизм — это не только любовь к Родине и к ее народу, но и верность идеям христианства, отмечается на сайте РПЦ. "На страницах этой книги Святейший Патриарх объясняет, почему со стороны Запада не прекращаются атаки на историю, культуру и духовные ценности России, что вынудило страну вступить в вооруженное противостояние в 2022 году и в чем заключается социальная и патриотическая деятельность Русской православной церкви во время проведения специальной военной операции", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20250211/svo-1998734816.html

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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, московская патриархия, сво