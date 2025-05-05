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Патриарх Кирилл в новой книге рассказал, что вынудило Россию начать СВО - РИА Новости, 05.05.2025
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Религия
 
22:00 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/rpts-2015163155.html
Патриарх Кирилл в новой книге рассказал, что вынудило Россию начать СВО
Патриарх Кирилл в новой книге рассказал, что вынудило Россию начать СВО - РИА Новости, 05.05.2025
Патриарх Кирилл в новой книге рассказал, что вынудило Россию начать СВО
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей новой книге "Родина. Вера. Победа" делится размышлениями о том, "что вынудило страну вступить в вооруженное... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T22:00:00+03:00
2025-05-05T22:00:00+03:00
религия
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
московская патриархия
сво
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей новой книге "Родина. Вера. Победа" делится размышлениями о том, "что вынудило страну вступить в вооруженное противостояние в 2022 году", а также рассказывает о социальной и патриотической деятельности Русской православной церкви во время проведения СВО, сообщается на сайте РПЦ. "В издательстве Московской патриархии вышла в свет новая книга патриарха Московского и всея Руси Кирилла "Родина. Вера. Победа". Патриарх Кирилл рассказывает о героизме прошлых поколений, как и ради чего пришлось воевать русским воинам и почему они одержали победу, несмотря на значительное превосходство сил противника в Невской битве, во время польско-литовской интервенции 1609-1612 годов, в Отечественную войну 1812 года и в Великую Отечественную войну", - говорится в сообщении. Также автор книги раскрывает смысл патриотизма, подвига, жертвенности. Так, согласно его концепции, патриотизм — это не только любовь к Родине и к ее народу, но и верность идеям христианства, отмечается на сайте РПЦ. "На страницах этой книги Святейший Патриарх объясняет, почему со стороны Запада не прекращаются атаки на историю, культуру и духовные ценности России, что вынудило страну вступить в вооруженное противостояние в 2022 году и в чем заключается социальная и патриотическая деятельность Русской православной церкви во время проведения специальной военной операции", - сказано в сообщении.
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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, московская патриархия, сво
Религия, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Московская Патриархия, СВО
Патриарх Кирилл в новой книге рассказал, что вынудило Россию начать СВО

Патриарх Кирилл в новой книге "Родина. Вера. Победа" рассказал о патриотизме

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей новой книге "Родина. Вера. Победа" делится размышлениями о том, "что вынудило страну вступить в вооруженное противостояние в 2022 году", а также рассказывает о социальной и патриотической деятельности Русской православной церкви во время проведения СВО, сообщается на сайте РПЦ.
"В издательстве Московской патриархии вышла в свет новая книга патриарха Московского и всея Руси Кирилла "Родина. Вера. Победа". Патриарх Кирилл рассказывает о героизме прошлых поколений, как и ради чего пришлось воевать русским воинам и почему они одержали победу, несмотря на значительное превосходство сил противника в Невской битве, во время польско-литовской интервенции 1609-1612 годов, в Отечественную войну 1812 года и в Великую Отечественную войну", - говорится в сообщении.
Также автор книги раскрывает смысл патриотизма, подвига, жертвенности. Так, согласно его концепции, патриотизм — это не только любовь к Родине и к ее народу, но и верность идеям христианства, отмечается на сайте РПЦ.
"На страницах этой книги Святейший Патриарх объясняет, почему со стороны Запада не прекращаются атаки на историю, культуру и духовные ценности России, что вынудило страну вступить в вооруженное противостояние в 2022 году и в чем заключается социальная и патриотическая деятельность Русской православной церкви во время проведения специальной военной операции", - сказано в сообщении.
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РелигияРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМосковская ПатриархияСВО
 
 
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